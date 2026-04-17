De cara a la temporada 2025-26, los Red Dragons invirtieron en jugadores como Lewis O’Brien, Callum Doyle, Ben Sheaf y Nathan Broadhead, quien, con un coste de 10 millones de libras (14 millones de dólares), se convirtió en su fichaje más caro hasta la fecha.

Es posible que ese récord dure solo un año, pues el exjugador de la Football League y ahora comentarista Don Goodman —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de igaming.com— afirmó que espera que Reynolds y Mac inviertan aún más: «Esa sería mi mejor suposición, porque son ambiciosos. No se puede negar eso, y no se cortan a la hora de hacerlo público.

Son uno de los clubes más ricos en términos de FFP, porque generan mucho a través de otras vías, otras fuentes de ingresos. Y lo más importante es que el entrenador, los jugadores y los propietarios ya tuvieron una temporada en la Championship para ver lo que hace falta, y lo sabrán mejor.

«Su mercado de fichajes de verano será sólido y buscará acabar entre los seis primeros, o incluso mejor».