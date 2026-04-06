¡Nuevo entrenador para Jesse Lingard y Memphis Depay! El dúo exjugador del Manchester United conoce al sustituto de Dorival Junior, mientras la racha sin victorias deja al equipo brasileño cerca de la zona de descenso

A pesar de su repentina salida, el exentrenador deja tras de sí un legado significativo, tras haber conseguido títulos importantes como la Copa de Brasil y la Supercopa de Brasil durante su mandato. En un vídeo de despedida compartido en las redes sociales, destacó los retos a los que se enfrentó en cuanto a la profundidad de la plantilla. «Sabiendo que nos esperaba un año muy difícil, con cuatro competiciones en liza, fui muy insistente en muchos momentos, porque necesitaba una plantilla un poco más compleja, un poco más equilibrada, una plantilla que nos diera opciones para poder hacer cambios a lo largo de la temporada», explicó.