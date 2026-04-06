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¡Nuevo entrenador para Jesse Lingard y Memphis Depay! El dúo exjugador del Manchester United conoce al sustituto de Dorival Junior, mientras la racha sin victorias deja al equipo brasileño cerca de la zona de descenso
Diniz se perfila como el candidato elegido
Según ESPN, el Corinthians ha llegado a un acuerdo con Diniz tras una reunión que duró más de dos horas. El entrenador, de 51 años, que llevaba sin trabajo desde que dejó el Vasco da Gama en febrero, elogió a la plantilla y considera que los jugadores actuales encajan a la perfección con su estilo táctico basado en la posesión del balón. El club lo ha considerado una opción de primer orden para sustituir al entrenador saliente, que fue destituido tras la derrota por 1-0 del domingo. Aún se están ultimando los detalles contractuales y burocráticos, pero se espera que ocupe el banquillo contra el Platense a finales de esta semana.
- AFP
El fin de una era y llegar al límite
La decisión de separarse se debió a una drástica caída en el rendimiento. Al referirse al despido, el directivo del club Marcelo Paz ofreció una explicación detallada del cambio. Afirmó: «Venimos a reiterar, por respeto a la prensa y a todos los seguidores, que Dorival y su cuerpo técnico no continuarán en el cargo. Le damos las gracias por su esfuerzo y por los resultados obtenidos con los títulos que quedan grabados en la historia del club; sin embargo, entendemos que el trabajo había llegado a su límite. Ya no era posible lograr una evolución técnica. Nueve partidos sin ganar es mucho para el Corinthians».
Dejar un legado en medio de las disputas sobre la configuración de la plantilla
A pesar de su repentina salida, el exentrenador deja tras de sí un legado significativo, tras haber conseguido títulos importantes como la Copa de Brasil y la Supercopa de Brasil durante su mandato. En un vídeo de despedida compartido en las redes sociales, destacó los retos a los que se enfrentó en cuanto a la profundidad de la plantilla. «Sabiendo que nos esperaba un año muy difícil, con cuatro competiciones en liza, fui muy insistente en muchos momentos, porque necesitaba una plantilla un poco más compleja, un poco más equilibrada, una plantilla que nos diera opciones para poder hacer cambios a lo largo de la temporada», explicó.
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Integrar a las grandes estrellas y desarrollar el talento joven
El club ha recurrido al exseleccionador interino de Brasil principalmente por su probada trayectoria en la gestión de figuras de primer nivel y en la formación de jóvenes promesas. La plantilla cuenta actualmente con estrellas internacionales como Memphis Depay y Jesse Lingard, junto a prometedores productos de la cantera. La directiva ha identificado a Breno Bidon y Andre como jugadores clave que pueden destacar bajo el nuevo régimen. Dado su exitoso historial en la formación de jóvenes en el São Paulo y el Vasco, la dirección cree que el nuevo entrenador es el candidato ideal para maximizar el valor técnico y económico de sus promesas.