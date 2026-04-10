Según la revista «kicker», el central renovará con el BVB hasta 2031. El club lo anunciará pronto.
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¿Nuevo contrato o despedida? Parece que ya hay decisión final sobre el futuro de Nico Schlotterbeck
Según estas informaciones, las últimas conversaciones entre la parte de Schlotterbeck y el director general Lars Ricken, así como el director deportivo Ole Book, han transcurrido de forma positiva, lo que ha dado lugar a un resultado satisfactorio para ambas partes.
La clave fue la exigencia del central de incluir una cláusula de rescisión. Según la revista kicker, el nuevo contrato le permite marcharse si llega una oferta de entre 50 y 60 millones de euros.
Sin embargo, la cláusula solo rige para unos pocos clubes, lo que permite a Schlotterbeck destacarse en el Mundial y fichar por un grande. El BVB gana certidumbre: el central de 26 años no se irá gratis tras la próxima temporada. De no haber acuerdo, la salida habría sido inmediata.
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Al parecer, Schlotterbeck gana ahora menos de lo esperado.
Schlotterbeck se convierte en el mejor pagado del Borussia. Según la revista «kicker», percibirá un sueldo fijo de diez millones de euros, con bonificaciones por resultados. No llegará, en todo caso, a los 14 millones anuales que se habían mencionado.
Ya durante el parón internacional se había hablado de un acuerdo, que Schlotterbeck desmintió tras el partido de la selección alemana contra Ghana. Ahora, sin embargo, parece que el tira y afloja ha llegado definitivamente a su fin.