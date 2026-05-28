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¿Nuevo comienzo para la estrella olvidada del Manchester City tras la marcha de Guardiola? Últimas sobre Kalvin Phillips tras su caída en desgracia, fichaje inglés de 45 millones de libras
El panorama del Manchester City tras la marcha de Guardiola
La era posterior a Guardiola en el City ha generado dudas sobre el futuro de los jugadores menos utilizados. Aunque Maresca le reemplazará, el cambio en el banquillo quizá no sea el salvavidas que Phillips esperaba. El internacional inglés ha tenido dificultades para encontrar su sitio en el Etihad, sumando solo 32 partidos en todas las competiciones desde su fichaje procedente del Leeds United en 2022.
Aunque Maresca ya trabajó con él como asistente de Guardiola, se prevé que el City busque refuerzos en el mercado. Con la mira puesta en recuperar la Premier y mejorar en Europa, parece más probable que el club traspase al centrocampista antes que reintegrarlo en un equipo que ha evolucionado. Aún le quedan dos años de contrato, así que se necesita una solución que convenga a todos.
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El Sheffield United lidera la carrera
Según The Star, el Sheffield United sigue de cerca la situación de Phillips. Los Blades quieren repatriarlo pese a que su cesión el curso pasado se vio mermada por lesiones. Chris Wilder, admirador del mediocampista de 30 años, valora su liderazgo dentro y fuera del campo.
Ese interés ya tuvo consecuencias: el club decidió no renovar a Jairo Riedewald, quien esperaba extender su contrato, lo que muestra la prioridad que Wilder y su cuerpo técnico dan al jugador del Manchester City.
Los obstáculos financieros de un acuerdo
Aunque algunos hablan de un traspaso definitivo, el informe indica que el United probablemente buscará otra cesión. El mayor escollo es económico: el salario de Phillips supera el alcance de los Blades. No obstante, el City ya ha subvencionado su sueldo para garantizarle minutos y podría repetirlo este verano.
Wilder admira su perfil y lo que aporta al vestuario. Al hablar sobre su posible regreso, el técnico de los Blades fue claro.
«Seguirá habiendo mucha gente interesada en él», admitió Wilder. «Hemos fichado a un profesional realmente bueno. Ha tenido mala suerte con las lesiones y no ha jugado tanto como le hubiera gustado. Hablé con él y le dije que nos encantaría ser una opción para ti, tu agente y tu club de origen, si eso fuera posible».
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La elogiosa recomendación de Wilder
A pesar de que solo jugó tres partidos en su primera cesión antes de que una lesión en el derbi de Steel City acabara con su temporada, Wilder cree que la personalidad del jugador hace que la apuesta merezca la pena. El entrenador busca una plantilla con experiencia y liderazgo, cualidades que, en su opinión, el internacional inglés tiene de sobra.
Wilder concluyó: «Sin duda, cumple todos los requisitos en cuanto a personalidad y características, tanto dentro como fuera del campo. Si surge una oportunidad, estoy seguro de que intentaremos aprovecharla».