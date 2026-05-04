Nuevo cántico para Kobbie Mainoo: los aficionados del Manchester United crean la genial canción «No podemos jugar sin ti» para el centrocampista inglés

Mainoo vivió un domingo inolvidable en Old Trafford. Marcó el gol de la victoria en el 77’ y dio al equipo de Michael Carrick un triunfo vital ante el Liverpool que, además, certificó la clasificación del United para la próxima Liga de Campeones.

Los Red Devils se adelantaron con tantos de Matheus Cunha y Benjamin Sesko, aunque Dominik Szoboszlai y Cody Gakpo igualaron para los visitantes. Con 2-2 en el marcador, Mainoo firmó su primer gol en la Premier esta temporada, broche perfecto a la semana en que renovó por cinco años con el club de su infancia.