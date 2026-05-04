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Nuevo cántico para Kobbie Mainoo: los aficionados del Manchester United crean la genial canción «No podemos jugar sin ti» para el centrocampista inglés
Mainoo, héroe de un emocionante partido con cinco goles.
Mainoo vivió un domingo inolvidable en Old Trafford. Marcó el gol de la victoria en el 77’ y dio al equipo de Michael Carrick un triunfo vital ante el Liverpool que, además, certificó la clasificación del United para la próxima Liga de Campeones.
Los Red Devils se adelantaron con tantos de Matheus Cunha y Benjamin Sesko, aunque Dominik Szoboszlai y Cody Gakpo igualaron para los visitantes. Con 2-2 en el marcador, Mainoo firmó su primer gol en la Premier esta temporada, broche perfecto a la semana en que renovó por cinco años con el club de su infancia.
Cántico inspirado en Billy Ocean
Mientras el centrocampista de 21 años recibía el premio a mejor jugador del partido en una entrevista con Sky Sports, la grada Stretford End estrenaba una canción para él. El cántico usa la melodía de «Love Really Hurts Without You» (1976), de Billy Ocean.
La letra, ya viral, subraya lo clave que es el internacional inglés en el esquema de Carrick: «Mainoo, el United no puede jugar sin ti, me rompes el corazón cuando no eres titular».
Los fans reaccionan ante una canción «absolutamente genial»
Las redes se llenaron de elogios al nuevo himno. Los aficionados celebraron que la joven estrella tuviera por fin su propio cántico. Un seguidor comentó en Sport Bible: «Mainoo por fin tiene un cántico y es una pasada». Otro añadió: «Una auténtica bomba».
La creatividad de la afición del United, tanto en casa como fuera, también destacó. Un tercer seguidor afirmó: «Soy muy parcial, pero somos, con diferencia, el club con los cánticos más originales». Otro concluyó: «Por fin un cántico para Mainoo y la verdad es que es una pasada. Old Trafford tiene que cantarlo desde el primer minuto del próximo partido. Compartid esto por todas partes».
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«Solía soñar con momentos como este»
Mainoo, emocionado por la acogida, habló de su orgullo tras el partido. Declaró a Sky Sports: «Vi a algunos familiares en el público. Es una bendición jugar y marcar aquí. Solía soñar con esto, así que el joven Kobbie habría estado en la luna».
Mainoo volverá a la acción cuando el United visite al Sunderland el próximo fin de semana.