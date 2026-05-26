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Arsenal Man City kits adidas/PUMA
Renuka Odedra

Traducido por

Nuevas equipaciones de fútbol para la temporada 2026-27: se revelan las camisetas del Liverpool, Manchester United, Arsenal, PSG y todos los grandes equipos

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Todas las equipaciones de la temporada 2026-27 en un solo lugar

La temporada 2025-26 acaba de terminar y ya se presenta la 2026-27. Los principales clubes mundiales muestran sus nuevas equipaciones.

Las principales marcas y clubes se han unido para crear equipaciones excepcionales. Esta avalancha anual muestra lo mejor de la cultura y la moda del fútbol, porque una camiseta es mucho más que un trozo de tela.

Nike, Adidas, New Balance y otras marcas luchan por destacar cada temporada con diseños renovados que alimentan la innovación.

Si quieres recordar lo que se lanzó la temporada pasada, consulta nuestra guía completa de equipaciones 2025-26.

Desde propuestas futuristas hasta diseños retro, hay opciones para todos los gustos. En GOAL analizamos lo que llevarán los grandes equipos en la campaña 2026-27.

Tienda: equipaciones de fútbol 2026-27

  • AC Milan home kit PUMA

    AC Milan I Inicio

    La equipación local del AC Milan 2026/27 recupera las anchas rayas rojas y negras, audaces e inconfundibles, que recorren toda la camiseta. Se completa con pantalones blancos y calcetines negros. Un look que habla por sí mismo.

    Las franjas son el sello del club, y cada detalle lo reafirma. La inscripción «From Milan to the World» homenajea a los millones de aficionados que hacen sentir al equipo como en casa en cualquier continente. En la nuca, un sello de cera consagra el escudo rossonero: la esencia del AC Milan, una firma atemporal que se transmite de generación en generación.


  • Arsenal 2025-26 home kitadidas

    Arsenal I Inicio

    La camiseta del Arsenal 2025-26 conserva la esencia del club: cuerpo rojo intenso y mangas blancas nítidas. Incluye un cuello redondo inspirado en el Emirates y un sutil estampado rojo que añade profundidad.



  • Aston Villa home kit 2026-27adidas

    Aston Villa I Inicio

    La nueva equipación local del Aston Villa para la temporada 2026-27 rinde homenaje a los diseños menos convencionales en tonos burdeos y azul del club, que se remontan a la década de 1960. Inspirado en modelos de los 60 a los 2010, presenta un diseño limpio y elegante, alejado de las mangas raglán y los detalles dorados recientes. 


  • Bayern Munich 2026/27 home kitadidas

    Bayern de Múnich I - Inicio

    La nueva equipación local del Bayern de Múnich para la temporada 2026-27 recupera las raíces del club con su clásico rojo y blanco. El diseño muestra un rojo intenso con finas rayas verticales en tonos similares, tejidas en jacquard para dar profundidad sin perder la icónica silueta monocromática.

    Incluye detalles dorados, tono que no se usaba en la equipación local desde principios de la década de 2010. Para celebrar el título de la Bundesliga 2025/26, lleva un escudo dorado con la cacatúa, mascota del club, entre el logotipo del fabricante y el escudo del Bayern.



  • Borussia Dortmund 26/27 home kitPUMA

    Borussia Dortmund I Inicio

    La equipación local del Borussia Dortmund para la temporada 2026-27 rinde homenaje al espíritu industrial de la ciudad. Inspirada en el acero, el hormigón y la ambición de la región del Ruhr, Puma ha creado una camiseta con un intrincado patrón gráfico en tonos amarillos que cubre el frente y la parte inferior.

    Este motivo geométrico se inspira en la estructura de acero de la mina de carbón Minister Stein y en la celosía de la Torre U, celebrando el patrimonio de la ciudad de cara al 40.º aniversario del cierre de la mina.


  • Celtic Home 2026/27 kitadidas

    Celtic I - Inicio

    La equipación local del Celtic para la temporada 2026-27 celebra el 60.º aniversario de los «Lisbon Lions» y rinde homenaje al equipo que llevó la Copa de Europa a Celtic Park. La camiseta tributa a la temporada 1966/67 y a las raíces locales de sus jugadores.

    Incluye detalles dorados y un escudo conmemorativo. Su diseño limpio y tradicional evoca la sencillez de aquella época, pero incorpora texturas modernas y zonas de ventilación técnicas.



  • Inter Milan 2026-27 home kitNike

    Inter de Milán I Inicio

    La equipación local del Inter de Milán para la temporada 2026-27 combina negro y azul Lyon, homenajeando la camiseta de 1998. Los detalles dorado University recuerdan el amarillo del logotipo de Nike y del escudo de entonces.

    El cuello recuperado añade tradición a un diseño moderno, mientras que en el interior el Inner Pride lleva la frase «Made of Milano», resaltando el vínculo con la ciudad. Este concepto se repite en los bordes de las rayas, acabados al estilo de las tijeras de sastre, un guiño a la tradición textil milanesa.


  • Juventus 26/27 home kit adidas

    Juventus I Inicio

    La equipación local de la Juventus para la temporada 2026-27 recupera la elegancia clásica del club. Olvida los experimentos de “código de barras”; ahora las icónicas rayas verticales blancas y negras vuelven limpias y uniformes. El cuello polo doblado, en blanco impecable, aporta un aire retro y sastre, perfecto tanto en las calles de Turín como en el Allianz Stadium.

    Destacan los detalles en dorado metalizado, que reemplazan los toques rosas anteriores y aportan un lujoso contraste al escudo simplificado de la «J», el logotipo de Adidas y la marca del patrocinador.


  • Liverpool 26/27 home kitadidas

    Liverpool I Inicio

    Inspirada en la clásica camiseta local del Liverpool FC de adidas de 1989-91, fácilmente reconocible por su dinámico estampado geométrico, y que se llevó durante una época de éxitos para el club, cuando el equipo de Kenny Dalglish se alzó con el título de liga de la temporada 1989/90. La base roja se combina con un estampado actualizado que cubre toda la prenda, recordando al diseño original pero con mayor nitidez.

    Los detalles en blanco puro del logotipo de adidas, el escudo del club y los ribetes refuerzan la estética clásica, mientras que el estampado integral rediseñado transmite la energía y la actitud de la cultura futbolística de los 80.


  • Manchester United 2026-27 kit adidas

    Manchester United I Inicio

    Inspirada en los años 70, la equipación del Manchester United para la temporada 2026-27 tiene un fondo rojo limpio que resalta el cuello polo y los puños a rayas, recuperando un estilo clásico y distintivo. El cuello y las finas rayas recuerdan a la equipación de la Copa de 1977, celebrando su 50.º aniversario, mientras que su confección actual la hace moderna y nostálgica a la vez.

    Las tres rayas y el logotipo de adidas en blanco contrastan con el rojo, mientras que toques de negro completan la paleta clásica del club. La firma «United» en la nuca remata el diseño.



  • Manchester City 26-27 home kitPUMA

    Manchester City I Inicio

    La equipación local del Manchester City para la temporada 2026-27 abandona el diseño monocromático y presenta un degradado de azul cielo que va de un tono oscuro en los hombros a blanco en el bajo. Este gradiente simboliza los distintos azules usados por el club a lo largo de su historia.

    Lo enmarcan un cuello y puños blancos, y se completa con el escudo en plata metalizada y el logotipo del patrocinador a juego, resaltando la idea de progreso.




  • PSG 2026-27 home kitNike

    PSG I Inicio

    La equipación local del París Saint-Germain para la temporada 2026/27 supone un profundo retorno a los fundamentos del diseño parisino. En esta versión, Nike ha dejado de lado los recientes experimentos con efectos de pincelada y gráficos descentrados para devolver a la legendaria raya Hechter a todo su esplendor. La base, en vibrante azul Old Royal, luce una franja roja central ancha flanqueada por dos líneas blancas.

    Por primera vez, la banda tricolor cruza la espalda, evocando las banderas de los ultras en el Parc des Princes.