La temporada 2025-26 acaba de terminar y ya se presenta la 2026-27. Los principales clubes mundiales muestran sus nuevas equipaciones.

Las principales marcas y clubes se han unido para crear equipaciones excepcionales. Esta avalancha anual muestra lo mejor de la cultura y la moda del fútbol, porque una camiseta es mucho más que un trozo de tela.

Nike, Adidas, New Balance y otras marcas luchan por destacar cada temporada con diseños renovados que alimentan la innovación.

Si quieres recordar lo que se lanzó la temporada pasada, consulta nuestra guía completa de equipaciones 2025-26.

Desde propuestas futuristas hasta diseños retro, hay opciones para todos los gustos. En GOAL analizamos lo que llevarán los grandes equipos en la campaña 2026-27.