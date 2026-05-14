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Man Utd PSG 2026-27 kitsadidas / Nike
Renuka Odedra

Traducido por

Nuevas equipaciones de fútbol para la temporada 2026-27: se revelan las camisetas de la Juventus, el Manchester United, el Bayern de Múnich, el PSG y todos los grandes equipos

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Todas las equipaciones de la temporada 2026-27 en un solo lugar

La temporada 2025-26 acaba de terminar y ya miramos a la 2026-27. Los grandes clubes mundiales presentan sus nuevas equipaciones.

Las principales marcas y clubes se han unido para crear equipaciones excepcionales. Esta avalancha anual muestra lo mejor de la cultura y la moda futbolísticas, porque una camiseta es mucho más que tela.

Nike, Adidas, New Balance y otras marcas luchan por destacar cada temporada con diseños renovados y más innovadores.

Si quieres recordar lo que se lanzó la temporada pasada, echa un vistazo a nuestra guía completa de equipaciones 2025-26.

Desde propuestas futuristas hasta diseños retro, hay opciones para todos los gustos. En GOAL analizamos lo que llevarán los grandes equipos en la campaña 2026-27.

Tienda: equipaciones de fútbol 2026-27

  • Bayern Munich 2026/27 home kitadidas

    Bayern de Múnich I Inicio

    La nueva equipación local del Bayern de Múnich para la temporada 2026-27 recupera las raíces del club con su clásico rojo y blanco. El diseño muestra un rojo intenso con finas rayas verticales del mismo tono, tejidas en jacquard para dar profundidad sin perder la icónica silueta.

    Incluye detalles dorados, tono ausente en la equipación local desde principios de la década de 2010. Para celebrar el título de la Bundesliga 2025/26, añade un escudo dorado con la cacatúa, mascota del club, entre el logotipo del fabricante y el escudo del Bayern.



  • Borussia Dortmund 26/27 home kitPUMA

    Borussia Dortmund I Inicio

    La equipación local del Borussia Dortmund para la temporada 2026-27 rinde homenaje al espíritu industrial de la ciudad. Inspirada en el acero, el hormigón y la ambición de la región del Ruhr, Puma ha creado una camiseta con un intrincado patrón gráfico en tonos amarillos que cubre el frente y la parte inferior.

    Este motivo geométrico se inspira en la estructura de acero de la mina de carbón Minister Stein y en la celosía de la Torre U de Dortmund, y rinde homenaje al patrimonio industrial de la ciudad, que pronto conmemorará el 40.º aniversario del cierre de la mina.


  • Celtic Home 2026/27 kitadidas

    Celtic I - Inicio

    La equipación local del Celtic para la temporada 2026-27 celebra el 60.º aniversario de los «Lisbon Lions» y rinde homenaje al equipo que llevó la Copa de Europa a Celtic Park. La camiseta tributa a la temporada 1966/67 y a las raíces locales de sus jugadores.

    Incluye detalles dorados y un escudo especial por el 60.º aniversario. Su diseño limpio y tradicional evoca la sencillez de aquella época, mientras que los tejidos texturizados y las zonas de ventilación técnica se integran a la perfección.



  • Juventus 26/27 home kit adidas

    Juventus I Inicio

    La equipación local de la Juventus para la temporada 2026-27 recupera la elegancia clásica del club. Olvida los experimentos de “código de barras” del año pasado: ahora vuelven las icónicas rayas verticales en blanco y negro, limpias y uniformes. El cuello polo doblado, de inspiración retro, añade un toque de alta costura que funciona tanto en las calles de Turín como en el Allianz Stadium.

    Destacan los detalles en dorado metalizado, que reemplazan los toques rosas anteriores y aportan un contraste lujoso con la base monocromática. Este dorado se usa en el escudo simplificado de la «J», el logotipo de Adidas Performance y la marca del patrocinador.


  • Manchester United 2026-27 kit adidas

    Manchester United I Inicio

    Inspirada en los años 70, la equipación del Manchester United para la temporada 2026-27 muestra un fondo rojo limpio que resalta el cuello polo y los puños a rayas, recuperando un estilo refinado e inconfundiblemente United. El cuello y las finas rayas homenajean a la equipación de la Copa Nacional de 1977, cuyo 50.º aniversario se celebra. Este vínculo con la historia se fusiona con un corte actual, logrando una camiseta a la vez nostálgica y moderna.

    Las tres rayas y el logotipo de adidas en blanco contrastan con el rojo, mientras que toques de negro completan la paleta clásica del club. La palabra «United» en la nuca remata el diseño.



  • PSG 2026-27 home kitNike

    PSG I Inicio

    La equipación local del París Saint-Germain para la temporada 2026/27 supone un profundo retorno a los fundamentos del diseño parisino. Para esta versión, Nike ha dejado de lado los recientes experimentos con pinceladas y gráficos descentrados para devolver a la legendaria raya Hechter a todo su esplendor. La base, en vibrante azul Old Royal, resulta más clara y eléctrica que el azul marino anterior. En el centro destaca una ancha franja roja flanqueada por dos líneas blancas.

    Los tradicionalistas celebran que la banda tricolor cruza ahora la espalda sin interrupciones, evocando las banderas de los ultras en el Parc des Princes.