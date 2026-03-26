¡Nueva alerta en la portería del FC Bayern! Jonas Urbig abandona la selección alemana

Para Urbig, la situación resulta especialmente amarga, ya que el seleccionador nacional Julian Nagelsmann lo había convocado por primera vez la semana pasada. Ahora, su debut en la selección absoluta termina antes de tiempo. Tras las bajas ya confirmadas de Aleksandar Pavlovic y Felix Nmecha, así como la marcha de Jamie Leweling, se trata del siguiente cambio en la plantilla.

Al menos hay un ligero respiro: «Se trata más bien de una medida de precaución. No es nada grave. Nos hemos hecho una idea. Tenemos que actuar con sensatez», declaró el seleccionador nacional Julian Nagelsmann el jueves por la noche.

El seleccionador convocó a Finn Dahmen, del FC Augsburgo, para los partidos contra Suiza el viernes en Basilea y contra Ghana el lunes. El jugador de 27 años ya formó parte de la convocatoria en varias concentraciones durante el otoño de 2025.