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«Nuestros jugadores son conscientes del momento que se nos presenta»: Canadá y Nike presentan las equipaciones «Full Tilt» para el Mundial de 2026, basadas en el tema «True North»
- AFP
«Nos tomamos muy en serio esta responsabilidad»
El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, explicó por qué las equipaciones de Canadá son una parte importante de la representación del país, ahora que este se prepara para acoger su primer Mundial junto con Estados Unidos y México.
«Es un verdadero orgullo representar a Canadá», afirmó en un comunicado. «Nuestros jugadores son conscientes del momento que se nos presenta, con una Copa del Mundo en casa y todo un país apoyándonos. Cuando nos ponemos esta camiseta, representa a todos los lugares y todas las comunidades que han ayudado a construir el Equipo del Pueblo. Nos tomamos esta responsabilidad muy en serio».
- Nike
Detalles de diseño
La equipación local de Canadá gira en torno a la hoja de arce, el símbolo más reconocible de la identidad futbolística del país. El escudo, en dos tonos, ocupa un lugar destacado en el pecho, con la hoja orientada hacia el norte en referencia a la bandera nacional y a la geografía del país. El diseño también se inspira sutilmente en la ropa de montaña canadiense, con detalles pensados para resaltar la durabilidad y la precisión en su confección.
La equipación visitante de Canadá se decanta por una paleta de colores más oscuros y hace referencia a los paisajes invernales del país. Un motivo gráfico de hielo agrietado recorre el diseño, inspirado en las superficies heladas y en la tensión del hielo bajo presión. La hoja de arce vuelve a aparecer, grabada en un estilo que pretende asemejarse a la cuchilla de un patín, en un guiño a la profunda conexión de Canadá con los deportes de invierno.
- Nike
Se ha fijado la fecha del estreno
Los aficionados canadienses podrán ver por primera vez las nuevas equipaciones el 28 de marzo, cuando el equipo se enfrente a Islandia, antes de disputar un segundo partido contra Túnez el 31 de marzo. Ambos encuentros se disputarán en el BMO Field de Toronto.
- Getty Images Sport
La Copa del Mundo de Canadá
Canadá acogerá su primer partido de la Copa del Mundo masculina el 12 de junio en el BMO Field de Toronto, frente a un rival aún por determinar.
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