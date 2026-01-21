Un visiblemente agitado Luis Enrique no se contuvo en su evaluación posterior al partido, luchando por comprender cómo su dominante equipo del PSG dejó el Estadio José Alvalade con las manos vacías. A pesar de controlar la posesión y crear numerosas oportunidades, los parisinos fueron derrotados por una falta de definición clínica y lapsos defensivos, permitiendo que el Sporting se llevara una victoria que el técnico del PSG sintió fue esencialmente un robo.

"Perdimos porque ellos marcaron dos goles. Nuestro equipo solo marcó uno", declaró Enrique con franqueza a Canal+ inmediatamente después del pitazo final. Sin embargo, su frustración rápidamente se desbordó mientras ampliaba sobre el desempeño. "El resultado es decepcionante, es una pena. Solo vi a un equipo en todo el partido. Fuimos superiores al oponente, que fue muy bueno. Es decepcionante porque es injusto, es difícil hablar de fútbol en este momento. Fútbol de mie**," exclamó.