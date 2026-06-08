Para un jugador, el foco siempre está en el próximo partido. Ahora ese partido es el Mundial, y de pronto se volvió muy real.
Para Balogun, este viernes culmina un viaje de tres años y medio que empezó con una visita de reclutamiento en Orlando. Hoy es un habitual de la selección estadounidense y podría ser titular en el Mundial. ¿Cómo se siente al respecto?
«Creo que empezará a parecerme más real cuando me alinee y vea a los aficionados, cuando salgamos al campo y escuche sus gritos y aplausos», dijo Balogun. «Sin duda será real cuanto más se acerque el momento. Es mi primera oportunidad de jugar un Mundial, así que no tengo expectativas. Solo intento estar presente, vivir el momento y, de momento, estoy disfrutando de la experiencia».
Para Ream es su segundo Mundial, pero muy distinto al primero: la preparación ha sido más larga e intensa y, sobre todo, juegan en casa, así que ni el jugador más veterano sabe a qué se enfrenta.
«No es nuestra primera vez, pero sí la primera en casa, así que, en cierto modo, es como si lo fuera», afirma. «Es emocionante. Tengo la edad suficiente para recordar algo de 1994. Se lo he dicho a los chicos y a los medios: es una oportunidad única, con más expectativas y presión, pero debemos disfrutarla. Nadie nos presiona más que nosotros mismos, y así debe ser.
«Solo hay que abrir los ojos, empaparse de todo, porque es único, diferente a cualquier cosa que hayamos vivido como jugadores. Hay que asimilarlo, disfrutarlo y abrazarlo, porque es muy especial».