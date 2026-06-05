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Weston McKennie GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

Noticias de la selección estadounidense de fútbol: la situación de Chris Richards sigue siendo incierta, mientras que Weston McKennie espera mantener su buen rendimiento en la Juventus durante el verano

Analysis
USA
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USA vs Alemania
Alemania
Amistosos
C. Richards
M. Pochettino
W. McKennie
G. Berhalter
S. Berhalter

GOAL repasa los principales temas y conclusiones de la preparación del equipo antes del partido contra Alemania en la última entrega del cuaderno de notas de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos.

El viernes hubo dos seleccionadores de Estados Unidos en las instalaciones: Mauricio Pochettino y Gregg Berhalter. Sebastián, hijo de Gregg, también estuvo presente. La selección entrenó en la sede del Chicago Fire antes de su último amistoso contra Alemania.

El equipo entrenó en las instalaciones del Chicago Fire, lo que propició varios reencuentros antes del partido del sábado.

Pochettino, Berhalter y varios jugadores atendieron a la prensa para adelantar el encuentro. Estas son las grandes historias, los temas de conversación y los pequeños momentos de diversión del viernes en Chicago...


  • Berhalter McKennie World Cup 2022Getty

    Una cara conocida

    El viernes hablaron con los medios Weston McKennie y Sebastián Berhalter. En la sede del Chicago Fire, ambos esperaban cruzarse con el entrenador local. McKennie deseaba reencontrarse con un técnico que lo marcó. Berhalter… pues, ¿qué creen?

    «Es una gran persona, y no lo digo solo porque [Sebastian esté aquí]», bromeó McKennie al hablar de Gregg Berhalter, padre de Sebastian.

    McKennie acababa de llegar a las instalaciones cuando él y el joven Berhalter subieron al estrado, pero deseaba pasar un rato con su antiguo entrenador.

    «Le buscaba por problemas dentro y fuera del campo. He llorado delante de él», recordó. «Hemos vivido momentos duros y otros increíbles, así que será bonito verle hoy, charlar y rememorar. Seguro que me dará algunos consejos para el partido y el Mundial, porque así es él».


    • Anuncios
  • Houston Dynamo FC v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    Observando desde lejos

    El padre de Berhalter mantiene una estrecha relación con muchos miembros de la selección estadounidense, no solo con McKennie ni únicamente con su hijo. Cuando asumió el cargo de seleccionador tras el desastre de la fase de clasificación para el Mundial de 2018, se le encomendó la tarea de dar paso a una nueva generación. Muchos de los integrantes de esa generación eran adolescentes cuando él tomó el mando; ahora son hombres.

    Por eso, aunque ya no los entrena, se siente muy vinculado a ellos y quiere verlos cosechar los frutos este verano.

    «Cuando los conocí eran apenas niños; ahora son hombres con hijos que saben lo que implica ser profesionales», afirma Gregg Berhalter.

    Hace poco los saludé y les dije: “¡No me lo puedo creer, han crecido!”. Estarán preparados; siempre responden en los grandes momentos».

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    Últimas noticias sobre lesiones

    Chris Richards se entrenó con el grupo el viernes sin problemas. Aun así, no jugará este fin de semana, confirmó Pochettino. Le frustra, pero es la realidad.

    «Cuando decidimos la convocatoria, pensamos que Chris podría jugar la final de la Conference League porque ya la habíamos planificado», explicó. «Teníamos información que indicaba que podría estar contra el Rayo Vallecano y luego contra Senegal. Sin embargo, los plazos se alargaron y eso me molesta. No estoy contento, sabemos que Chris Richards es un jugador importante, pero mi decisión se basó en la información que teníamos y a veces no había claridad.

    «Ahora debemos esperar a que esté disponible, aunque lleve un mes sin competir y luego evaluar si llega en forma al Mundial».

    Pochettino admitió que varios jugadores sufren los problemas físicos típicos de la temporada, pero afirmó que, en general, todos están bien. Aun así, reconoció que el partido del sábado será un difícil equilibrio.

    Pochettino admite que, antes de un Mundial, cualquier decisión conlleva riesgo: si descansa a los titulares, pueden llegar faltos de ritmo; si los juega y se lesionan, le criticarán por imprudente. Su argumento general era que, en la era de las redes sociales, a los entrenadores se les juzga solo por el resultado: si nada sale mal, se ignora la decisión, pero si algo sale mal, todos dicen que el entrenador se equivocó.

    «Los detractores de hoy, con las redes sociales, nunca estarán de acuerdo, tanto si juegas con normalidad como si alineas al primer equipo para el Mundial», dijo. «Si no pasa nada, nadie dirá nada; buena decisión. Pero si pasa algo, ¡dicen que no tengo ni idea!

    Es imposible saber qué debemos hacer. Por eso, desde el principio, se trata de prepararse de la mejor manera posible para que todos los jugadores puedan competir».

  • germanyGetty Images

    El partido contra Alemania

    En marzo, Pochettino destacó la importancia de medirse a rivales europeos de nivel, pues esas oportunidades son escasas. Tras vencer a Senegal, Estados Unidos se medirá a otro este fin de semana en Alemania. “Es una gran oportunidad”, afirma Pochettino.

    «Queríamos medirnos a los mejores como preparación para este Mundial», afirmó. «Los partidos contra Portugal y Bélgica fueron valiosos porque nos hicieron crecer y entender qué evitar. Ahora llega Alemania, otro gran desafío, y debemos afrontarlo de la mejor manera».

    Aunque Pochettino no estaba allí, Estados Unidos ya se midió a Alemania en octubre de 2023 y perdió 3-1 pese a un gol de Christian Pulisic. Catorce de los 26 jugadores actuales vivieron esa derrota en Connecticut.

    «No recuerdo la alineación de Alemania en ese partido ni sé si se parece a esta», admitió McKennie, «pero aquel encuentro mostró su calidad y también la nuestra. Jugamos bien y pudimos ganar.

    «Afrontamos este partido con jugadoras que aún no las han enfrentado y otras que sí, así que la nueva energía y circunstancias de cara al Mundial serán una gran prueba; saldremos con la misma mentalidad de siempre».

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    El estado de forma de McKennie

    McKennie es uno de los jugadores estadounidenses que llegan en buena forma al Mundial, aunque otros no están en su mejor momento. En una Copa del Mundo, la forma previa importa menos que lo que suceda ese día.

    Así lo ve McKennie, que este verano quiere llevar a la selección la confianza que tiene en la Juventus. La duda es dónde aprovechará esa confianza: ¿como centrocampista más retrasado o más ofensivo?

    «Cualquier jugador diría que llegar con ritmo y confianza del club ayuda mucho: traes deseo y ganas», afirmó. «Con el sistema de nuestro entrenador, mi estilo es de adaptación: puedo cumplir varias funciones y hacer lo que se me pida donde me necesiten.

    «Siempre doy un paso al frente y ofrezco lo mejor por el equipo; aquí nadie es egoísta. Todos estamos aquí por las razones correctas. Todos queremos ganar para Estados Unidos, así que es increíble llegar con confianza tras una gran temporada individual. Mi equipo no terminó donde queríamos, pero la confianza sigue ahí».

    McKennie cerró la campaña con nueve goles y seis asistencias entre la Serie A y la Liga de Campeones. Sin embargo, él y la Juventus se quedaron a solo dos puntos del último puesto que daba acceso al torneo continental.

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