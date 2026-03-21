¡Noticia bomba en el Eintracht de Fráncfort! Al parecer, el entrenador del SGE, Albert Riera, ha dejado fuera de la convocatoria a Mario Götze

Según estas informaciones, la exclusión se debe exclusivamente a motivos deportivos, por lo que Götze habría reaccionado con gran sorpresa ante la decisión del entrenador Riera. El jugador de 33 años ya se había quedado en el banquillo durante los 90 minutos de los dos últimos partidos, contra el FC St. Pauli (0-0) y el 1. FC Heideheim (1-0), y ahora se enfrenta a la posibilidad de quedarse fuera del equipo.

Ya el viernes, en la rueda de prensa, Riera había anunciado, ante el regreso de Younes Ebnoutalib y Can Uzun, que tendría que tomar algunas decisiones difíciles respecto a la composición de la convocatoria para el partido: «Alinearé a los jugadores que mejor se adapten al rival. Incluso tendré que descartar a algunos jugadores».