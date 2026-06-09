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Gio Reyna, USMNTGetty
Ryan Tolmich

Traducido por

Notas sobre la selección estadounidense de fútbol: Gio Reyna y Matt Freese luchan por un puesto, mientras persisten las dudas sobre el once inicial

Analysis
USA
FEATURES
USA vs Paraguay
Paraguay
World Cup
G. Reyna
M. Freese
J. Scally

GOAL repasa los temas más destacados y las conclusiones más importantes en la última entrega del cuaderno de notas de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos.

IRVINE, California -- Tras el revuelo de la sesión abierta del lunes, el martes la selección masculina de fútbol de Estados Unidos retomó la rutina. El entrenamiento fue habitual, pero también incluyó novedades, lo que beneficia su preparación para el Mundial.

La preparación prosigue en Irvine, el nuevo hogar provisional del equipo, donde los jugadores ya se sienten cómodos y equilibran la importancia del partido inaugural del viernes ante Paraguay con la necesidad de mantener la rutina previa.

Varios jugadores hablaron con la prensa, manteniendo el foco en la preparación mundialista. Así transcurrió el segundo día en Irvine: historias, charlas y momentos de diversión.

  • Chris Richards USMNT 2026Getty Images

    Richards y Adams están de vuelta a pleno rendimiento.

    El martes hubo buenas noticias en el entrenamiento de la selección estadounidense: por primera vez desde que comenzó la concentración en Atlanta hace dos semanas, los 26 jugadores participaron juntos en la sesión.

    Incluye a Chris Richards, quien se incorporó con retraso por la final de la Conference League y llegó lesionado; ya ha completado dos entrenamientos seguidos tras recuperarse de su tobillo.

    El centrocampista Tyler Adams, que el lunes hizo trabajo individual por «gestión de carga», se unió al grupo el martes.

    • Anuncios
  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Roldán: No podemos bajar la guardia en el Mundial

    Cristian Roldán es uno de los jugadores más experimentados de la selección estadounidense y un líder clave. Por eso, muchos compañeros, jóvenes y veteranos, acuden a él en esta semana previa al Mundial.

    De cara a estos partidos clave, ¿qué consejo ofrece? Su respuesta es sencilla: empezar con fuerza. Es una lección que, espera, el equipo ya aprendió contra Alemania.

    «Es extremadamente importante», afirmó. «Marcar pronto ayuda, pero si salimos fuertes, presionamos en todo el campo y cogemos impulso antes de los 15 minutos, tendremos muchas opciones de pasar la fase de grupos. El primer partido y los primeros 15 minutos son clave en un torneo; debemos estar preparados. No podemos confiarnos como contra Alemania, porque en un momento todo puede cambiar».

    Pero eso es solo el principio: también hay que saber cuándo bajar el ritmo, quitarle intensidad al partido y sortear los momentos difíciles que, de nuevo, pueden cambiar un torneo.

    «Eso viene con la experiencia y la astucia», explica. «Contra Alemania quizá debimos cometer falta, sacar el balón o lanzarlo a su campo para replegarnos. Cuando el portero recibe el balón tras un largo periodo defendiendo en bloque bajo, debemos preguntarnos: ¿podemos aguantar un poco más? Son aspectos que debemos mejorar como grupo; muchos equipos lo hacen bien y podemos imitarlos».

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    No hay pistas sobre el once inicial

    Matt Freese admitió el lunes que desconoce quién será el portero titular de la selección estadounidense. Matt Turner confirmó lo mismo el martes. Ambos se preparan como si fueran a ser elegidos y seguirán así hasta que el entrenador les informe lo contrario.

    «Me guío por mi experiencia», afirmó Turner. «Siempre estoy listo por si me llaman. Entreno cada día y me preparo para cada partido como si fuera a jugar, sea cual sea la decisión del entrenador».

    La situación es tensa: solo uno podrá jugar, así que dos de los Matt y, probablemente, Chris Brady, serán suplentes. ¿Cómo la viven los jugadores?

    «Hay un respeto mutuo y sano entre nosotros», afirmó Turner. «Sea cual sea la decisión final del entrenador, debemos respetarla y apoyarnos hasta el final».

    Ese sentimiento no es exclusivo de los porteros. A Gio Reyna también le preguntaron sobre la competencia por un puesto de titular en el equipo de Mauricio Pochettino para este partido inaugural.

    «Solo tratamos de mantener buenos hábitos en el día a día, tanto en el trabajo como en la competencia entre nosotros», explicó. «El ambiente es muy sano. Todos queremos jugar, pero entendemos cómo funciona el equipo y el deporte. Sea lo que sea, estoy seguro de que todos aceptaremos su decisión».

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    El partido entre los Knicks y los Spurs es el tema de conversación en el vestuario.

    La selección de Estados Unidos lleva varios días en el sur de California, prácticamente aislada del mundo exterior. Entrenar en Irvine, lejos del bullicio de Los Ángeles, era parte del atractivo.

    Entre entrenamientos y reuniones, los jugadores han tenido algo de tiempo libre. Muchos vieron las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs. Fue raro, dijo Joe Scally, aficionado de los Knicks, por la temprana hora del partido en la costa oeste. La afición está dividida: hay fans de los Knicks y varios “detractores”.

    El lunes, Scally y otros compañeros visitaron la playa para recargar energías.

    «Ayer fuimos al mar unos ocho chicos y yo, y fue divertido», añadió Scally. «Es un grupo especial».

    Para Turner, el aislamiento ha sido agradable: han podido estar con sus familias lejos de los focos, que crecen a medida que se acerca el partido.

    «Es un entorno agradable para alejarnos de la gente», explicó Turner. «Además, respiramos naturaleza y disfrutamos de la compañía mutua. Creamos nuestra propia burbuja; en Catar fue fácil, pero aquí estamos todos y nuestras familias también, así que este oasis cercano resulta agradable».

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