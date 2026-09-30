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Ryan Tolmich
Traducido por

Notas de los jugadores de la USMNT contra Chile: Mathis Albert hace historia y Julian Hall vuelve a rendir mientras Sebastian Berhalter inspira la victoria por 4-2

Player ratings
USA
FEATURES
USA vs Chile
Chile
Amistosos
M. Albert
C. Sullivan
J. Hall
S. Berhalter

Albert se convirtió en la goleadora más joven de la USMNT en la era moderna, mientras Hall volvió a marcar y Berhalter lideró la remontada por 4-2 ante Chile.

ST. LOUIS -- La selección masculina de Estados Unidos marcó cuatro goles el martes por la noche. El segundo y el cuarto fueron los que más darán que hablar.

Llegaron de la mano de los adolescentes Julian Hall y Mathis Albert, lo que alimenta aún más la ilusión y el optimismo que han definido esta concentración.

El dúo ayudó a la selección de Estados Unidos a derrotar a Chile por 4-2 en un amistoso de ida y vuelta, asegurando una segunda victoria consecutiva ante un rival sudamericano. Todas las miradas estaban puestas en las jóvenes estrellas de este grupo. Una vez más, respondieron.

Hall marcó el segundo gol de Estados Unidos, un fantástico remate de cabeza a centro de Gio Reyna que igualó el marcador 2-2 en la segunda parte. Llegó después de que el delantero generara varias ocasiones, pero no lograra convertirlas. El gol fue merecido, por tanto, para un jugador que nunca bajó la cabeza y cuya energía no decayó en ningún momento.

El gol de Albert fue la guinda del pastel. Con apenas unos instantes por jugarse, la joven promesa de 17 años del Borussia Dortmund fusiló su primer gol con la selección de Estados Unidos. Su disparo golpeó el larguero por debajo y botó dentro, desatando una última celebración en una noche que ya había ofrecido mucho. Con ello, Albert se convirtió en el goleador más joven de la historia de la selección de Estados Unidos en la era moderna.

Aunque la resiliencia de Hall y el gran gol de Albert acapararán los titulares, Sebastian Berhalter fue claramente el mejor jugador del partido. El centrocampista del Middlesbrough marcó uno y asistió en otro ante Perú en el primer partido de esta ventana para la selección de Estados Unidos. El martes, lo hizo otra vez. Berhalter marcó el primero y luego asistió a Chris Richards en el que acabaría siendo el gol de la victoria, apenas unos instantes después de que Mauricio Pochettino introdujera una oleada de sustituciones.

Una vez más, Pochettino dio muchos minutos a los jóvenes en este partido. Hall estuvo entre los titulares, al igual que otras promesas emergentes como Neil Pierre, Adri Mehmeti, Frankie Westfield y Brooklyn Raines. Todos dejaron cosas sobre las que construir. Todos tuvieron también momentos de los que aprender.

Ese es, al fin y al cabo, el tema de esta concentración y, una vez más, la selección de Estados Unidos acertó. Las jóvenes estrellas rindieron, los veteranos dieron un paso al frente y, al final, Estados Unidos encontró la manera de ganar.

GOAL puntúa a los jugadores de la selección de Estados Unidos desde el Energizer Park...

  • United States v Chile - International FriendlyGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Chris Brady (5/10):

    Hizo algunas paradas muy buenas, pero también se mostró bastante inseguro. Se arregló una jugada en la que necesitó salir rápido de su línea y luego golpeó mal de puños en el gol de Chile. No estuvo horrible, pero cuando eres portero, esos momentos de nerviosismo pesan más.

    Antonee Robinson (6/10):

    Nada demasiado llamativo, aunque sí vio cómo le detenían una ocasión clarísima. Es un elogio para él, eso sí, que llevara el brazalete ese día.

    Miles Robinson (5/10):

    Necesitaba aportar algo de calma, pero hizo justo lo contrario. No cometió errores decisivos, pero hubo algunos momentos comprometidos que no ayudaron nada a quienes tenía alrededor.

    Neil Pierre (6/10):

    Se asentó de verdad en el partido, especialmente con el balón. Tuvo muchísimas intervenciones, lo cual es positivo para un jugador como Pierre, que necesita esos contactos para mejorar.

    Frankie Westfield (5/10):

    Empezó mal y luego mejoró durante un rato. Eso sí, necesitaba hacerlo mejor en el segundo gol de Chile.

  • United States v Chile - International FriendlyGetty Images Sport

    Centrocampo

    Adri Mehmeti (5/10):

    No empezó bien, pero se asentó en el partido. Estuvo algo impreciso con el balón en esos primeros compases, aunque eso le da algo de lo que aprender.

    Sebastian Berhalter (9/10):

    ¿Cuántos jugadores hay ahora mismo en mejor forma? No pueden ser muchos, ya que Berhalter volvió a marcar con una oportuna definición en el segundo palo y dio otra asistencia en un saque de esquina. Al margen de eso, más de lo mismo también en cuanto a esfuerzo y energía. Qué jugador.

    Brooklyn Raines (5/10):

    Empezó lento, pero realmente se asentó en el partido, por eso siguió ahí. Evitó un gol con una carrera extenuante en los últimos minutos ante un contraataque de Chile, algo aún más impresionante teniendo en cuenta que era uno de los dos únicos titulares que seguían sobre el campo.

  • imago-sport-1083976283.jpgPhotosport

    Ataque

    Gio Reyna (8/10):

    Llevó totalmente la batuta. Creó múltiples ocasiones, incluida la del gol de Hall y otra clarísima al contraataque que se fue fuera. Forzó una amarilla, se asoció bien, ganó sus duelos: una actuación completísima de Reyna.

    Sergino Dest (7/10):

    Gran balón de Dest en el primer gol de la USMNT, y sigue desempeñando un papel más adelantado con la USMNT. Se movió por distintas zonas en este partido, cambiando de banda en la primera parte, pero fue peligroso por ambos lados.

    Julian Hall (8/10):

    Se mereció su gol, en gran parte por todas las ocasiones que lo precedieron. No se penaliza del todo el volumen; muchas veces se valora, y Hall merece ese reconocimiento aquí. Fue peligroso durante todo el partido y por fin obtuvo su recompensa con su segundo gol en otros tantos encuentros. También hay que reconocerle el amago, que valió casi como una asistencia.

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  • United States v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Brian Schwake (6/10):

    Tuvo un momento complicado nada más entrar, ya que Chile marcó apenas unos minutos después. El remate fue soberbio, así que poco podía hacer.

    Alex Freeman (6/10):

    Tuvo algunas intervenciones, pero realmente no logró soltarse en ningún momento.

    Tyler Adams (6/10):

    Hizo una entrada tremenda poco después de entrar. Siendo realistas, no estamos descubriendo nada nuevo sobre él en esta concentración.

    Chris Richards (8/10):

    Impacto inmediato. Richards aporta goles a balón parado, y el martes sumó otro para sentenciar la victoria.

    Auston Trusty (8/10):

    Despejó de cabeza varios balones mientras Chile buscaba el empate. Después peinó el balón en la asistencia para el gol tardío de Albert.

    Malik Tillman (7/10):

    Entró y añadió desequilibrio de inmediato. Jugó alrededor de media hora, pero fue el que más regates completó en el partido.

    Damion Downs (6/10):

    Tuvo una gran ocasión y no tuvo suerte al ver cómo se la desviaban.

    Mathis Albert (9/10):

    Es fácil ver lo que aporta. Regateó a varios defensores solo para que le bloquearan el disparo. Tuvo su premio con un gol al final.

    Cavan Sullivan (8/10):

    Fantástico cameo. Tuvo dos secuencias increíbles que podrían haber, y posiblemente deberían haber, acabado en gol. Fue mucho más peligroso que en su debut.

    Mauricio Pochettino (9/10):

    Otro partido en el que habrá conseguido todo lo que quería. Buen encuentro de los jóvenes y algunos momentos importantes para los veteranos. Ideal.

Amistosos
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