La selección femenina de Estados Unidos estará en Brasil y apenas necesitó 45 minutos para despejar cualquier duda sobre su clasificación para el Mundial.

El equipo de Emma Hayes goleó 8-0 a El Salvador el viernes en los cuartos de final del Campeonato W de la Concacaf, disputados en Mansfield, Texas, con Ashley Sanchez como protagonista gracias a un triplete en la primera parte.

Sin embargo, fueron dos defensas quienes abrieron el camino para Estados Unidos: Kennedy Wesley inauguró el marcador en el minuto 9 y Tierna Davidson amplió la ventaja en el 31. Mallory Swanson anotó el tercero poco después, antes de que Sanchez asumiera el protagonismo con tres goles en rápida sucesión. Sophia Wilson marcó otro antes del descanso para dejar el 7-0 a favor de Estados Unidos.

Estados Unidos levantó el pie del acelerador en la segunda parte, aunque Croix Bethune, que había entrado desde el banquillo, anotó el octavo en el minuto 80.

Con la clasificación para el Mundial asegurada, la selección estadounidense puede centrarse ya en ganar el Campeonato W de la Concacaf. Jamaica le espera en la semifinal del martes.

GOAL puntúa a las jugadoras de Estados Unidos desde el Texas Health Mansfield Stadium...