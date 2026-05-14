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«¡Nosotros contra todos!»: el técnico del Hearts, Derek McInnes, califica de «repugnante» el penalti a favor del Celtic que puede definir la Premiership escocesa
La mano de Nicholson suscita polémica
El miércoles por la noche, la lucha por el título de la Premiership escocesa llegó al límite tras una intervención del VAR que enfureció a McInnes. Con el Celtic 2-2 contra el Motherwell en el último minuto del descuento, John Beaton señaló penalti por mano de Sam Nicholson, y Iheanacho marcó el 3-2 final para los Hoops. Nicholson saltó para defender un lanzamiento de banda junto a Auston Trusty y, aunque tenía el brazo levantado, las repeticiones indicaron que el balón quizá le golpeó en la cabeza, no en la mano, lo que desató numerosas críticas.
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McInnes, furioso por la «repugnante» intervención del VAR
McInnes no se mordió la lengua tras ver cómo el Celtic se llevaba una victoria dramática gracias a un penalti en el minuto 99. El resultado significa que el Hearts, que venció al Falkirk por 3-0 el miércoles por la noche, mantiene una escasa ventaja de un punto sobre los Hoops de cara a la última jornada de la temporada. En declaraciones a Sky Sports, McInnes expresó su incredulidad ante la decisión de sancionar al Motherwell por una mano en el tiempo de descuento.
«Cuando revisan un penalti en el 96, das por hecho que se lo darán [al Celtic]», afirmó. «Es repugnante. Parece que estamos contra todos. No creo que sea penalti. Si fuera el Motherwell, estaría muy decepcionado. Es una decisión muy mala, parece que se lo han regalado al Celtic. Han tenido mucha suerte. Todo se decidirá en el último partido. Estamos encantados de estar en la lucha, pero para ganar tendremos que conseguir un buen resultado. Menudo partido va a ser».
La plantilla del Celtic defiende ese momento «espectacular» de la victoria
El Hearts se quedó atónito, y el entrenador del Celtic, Martin O'Neill, elogió de inmediato a Iheanacho, autor del gol de la victoria en los últimos segundos. O'Neill defendió el VAR: «El árbitro no dudó tras revisar la pantalla». Iheanacho, que ha sufrido lesiones toda la temporada, marcó en Fir Park un gol que puede ser decisivo.
O'Neill declaró a BBC Scotland: «Iheanacho ha sido fantástico en sus breves apariciones. Ha sufrido una temporada frustrante por problemas en los isquiotibiales, pero en las últimas semanas ha dado un paso al frente y marcó desde el punto de penalti. Me encantó que fuera él quien lo lanzara. He revisado la jugada brevemente: hay mano y parece un codazo en la cabeza. El VAR llamó al árbitro, que no dudó en señalar penalti».
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Nos espera un duelo decisivo en la última jornada en Parkhead
Un penalti en el último minuto permitió al Celtic sumar su sexta victoria consecutiva. El triunfo cita al equipo con el Hearts en Parkhead este fin de semana en un duelo decisivo: ganar significa título. Ya no necesita una gran diferencia de goles en la última jornada, aunque el Hearts mantiene cinco tantos de ventaja.