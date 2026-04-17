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«Nos fuimos con la cabeza alta»: Jude Bellingham habla sobre la polémica eliminación del Real Madrid en la Liga de Campeones
Desilusión en la Liga de Campeones para el Madrid
Bellingham reflexionó sobre la caótica noche del miércoles en el Allianz Arena. El Real Madrid quedó eliminado de la Liga de Campeones tras perder 6-4 en el global y 4-3 en la vuelta contra el Bayern. Los visitantes sufrieron un colapso repentino después de que Eduardo Camavinga recibiera la segunda amarilla por retrasar un tiro libre en los últimos minutos. A pesar de las buenas actuaciones de Arda Güler y Kylian Mbappé, la expulsión desequilibró un partido reñido y permitió al club alemán acabar con las ilusiones europeas de los visitantes.
Bellingham envía un emotivo mensaje a los aficionados
A través de Instagram, el internacional inglés expresó su dolor por la eliminación. Agradeció la inquebrantable dedicación de la afición y prometió mejores días para el club.
En su mensaje público, escribió: «No fue suficiente, pero caímos con honor. Madridistas, os hemos decepcionado, pero siempre os estaremos agradecidos. Los buenos tiempos volverán, porque os los merecéis. Debemos terminar esta temporada lo más fuertes posible. Hala Madrid».
Se desarrolla una desastrosa temporada en casa
El fracaso en Europa agrava una temporada desastrosa para los campeones. Ya perdieron la final de la Supercopa 3-2 ante el Barcelona y cayeron en octavos de la Copa del Rey contra el Albacete. Al principio de la campaña, Xabi Alonso renunció y Álvaro Arbeloa lo reemplazó, pero el equipo no ha mejorado. Ahora está a nueve puntos del Barcelona en La Liga, con solo siete jornadas por jugar.
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¿Qué le depara el futuro al Real Madrid?
El Real Madrid no tiene tiempo para lamentarse por su eliminación de la competición europea, ya que el martes recibe al Alavés. Con una diferencia considerable en la clasificación, el equipo debe sumar los tres puntos para mantener vivas sus escasas esperanzas de ganar el título.