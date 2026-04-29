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«Nos faltó un poco de todo»: Ousmane Dembélé admite que el PSG «dejó de jugar» tras ponerse 5-2 frente al Bayern de Múnich en un clásico de la Liga de Campeones
Una noche de altibajos en París
En un clásico europeo para la historia, el PSG llegó a ganar 5-2 al Bayern, pero una reacción final de los alemanes reabrió la eliminatoria. Dembélé, nombrado mejor del partido, admitió que el equipo de Luis Enrique bajó el ritmo en los últimos minutos en el Parc des Princes.
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La superestrella lamenta haber perdido el control
Tras el pitido final, el ganador del Balón de Oro, Dembélé, habló con Canal+ sobre la caída de intensidad del equipo: «Es una semifinal de la Liga de Campeones. Estamos contentos con el resultado, aunque con el 5-2 dejamos de jugar un poco. Nos faltó un poco de todo. Ha sido un partido increíble. Vamos a Múnich a ganar y a clasificarnos. No vamos a cambiar nuestra filosofía: vamos a atacar, y ellos también».
El capitán Marquinhos aspira a la victoria en Múnich
El capitán del PSG, Marquinhos, se mostró fascinado por el partido, en el que Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia marcaron dos goles cada uno. El defensa brasileño destacó la intensidad del encuentro y confió en que los aficionados neutrales disfrutaran del espectáculo ofensivo entre dos de los mejores equipos de Europa, aunque advirtió que la vuelta en el Allianz Arena será complicada.
Marquinhos declaró a la prensa: «Fue un placer jugar este partido. Soñamos con encuentros así todo el año; ambos equipos nunca se rinden. Disfrutamos de un fútbol precioso y allí será igual. Llevamos una pequeña ventaja y debemos ir con la mentalidad de ganar».
- AFP
Luis Enrique elogia una intensidad «sin precedentes»
El entrenador del PSG, Luis Enrique, elogió el nivel de ambos equipos y afirmó que nunca había visto un partido tan intenso. A pesar de la ventaja mínima con la que viajan a Alemania, el español destacó que el espectáculo ofrecido refleja la personalidad del club en los grandes escenarios.
El técnico del PSG añadió: «Hemos mostrado nuestra identidad. Nunca viví un partido con tanta intensidad y ganas de ganar. Las aficiones disfrutaron. Mantuvimos el ritmo alto todo el encuentro. Hay que felicitar a ambos equipos. Con tres goles de ventaja, el rival asume riesgos y es de un nivel muy alto. Fue complicado y será igual en la vuelta. Es solo la tercera derrota que sufren este curso. Estamos contentos. Ambos equipos mostraron su personalidad».
Con la eliminatoria en equilibrio y ambos equipos fieles a su estilo ofensivo, la vuelta en Múnich promete otro duelo explosivo la próxima semana.