«Nos faltan jugadores con habilidades especiales»: Niko Kovac señala a cuatro estrellas que ahora mismo no tiene el BVB

De los jugadores citados por Kovac, Reus y Sancho fueron los últimos en dejar el BVB. Reus, icono formado en la cantera, no renovó en 2024 y fichó por el Los Angeles Galaxy. Sancho, quien se consolidó como estrella entre 2017 y 2021 en Dortmund, volvió en la segunda vuelta de la 2023/24 cedido por seis meses.

Ahora, la afición del BVB sueña con su regreso, y, según Ruhr Nachrichten, la directiva cree que su talento encaja en el estilo de Kovac. Actualmente está cedido al Aston Villa, donde ha mejorado su nivel. Su contrato con el Manchester United vence en junio, por lo que llegaría gratis. El BVB estaría dispuesto a ofrecerle hasta siete millones de euros por temporada para su regreso.