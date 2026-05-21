Getty Images Sport
Traducido por
«¡Nos está volviendo locos!»: acusan a Julian Nagelsmann de «andarse con rodeos» con los jugadores alemanes, y una exestrella prevé un «desastre» antes del Mundial
El regreso de Neuer a la selección alemana
El regreso de Neuer a la selección alemana para el Mundial genera polémica, pese al amplio apoyo que recibe por su buen estado de forma. El portero, de 40 años, está listo para recuperar un papel protagonista en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
- Getty Images
Babbel califica la comunicación de «desastre»
El exinternacional alemán Babbel cree que el problema no es la convocatoria de Neuer, sino cómo Nagelsmann ha gestionado la situación. Babbel argumentó que la incertidumbre sobre la jerarquía ha generado tensión innecesaria en la plantilla.
«Su forma de comunicarse es un desastre», declaró Babbel a ran. «Esta indecisión desde el principio nos está volviendo locos. Uno quiere instrucciones claras, y todos los jugadores piensan lo mismo».
«Matthias Sammer tiene razón: no se trata de preferencias, sino de llevar a los mejores al Mundial. Pero no creo que Nagelsmann se haya dado cuenta solo la semana pasada de que Neuer está en buena forma».
«Me quito el sombrero ante Baumann»
La mayor víctima parece ser Baumann, cuyo nombre sonó fuerte para ocupar la titularidad tras la lesión de Marc-André ter Stegen. Ahora todo indica que será el suplente de Neuer.
«Baumann ha jugado más de 500 partidos en la Bundesliga y ha tenido una gran temporada», afirmó Babbe. «Si no confío en él, debería saberlo con antelación, no solo 14 días antes del anuncio. ¿Y si Neuer se lesiona de nuevo? ¿Entonces Baumann será suficientemente bueno? Ya nadie se lo toma en serio».
«Admiro a Oli Baumann por querer ir al Mundial y aceptarlo. Yo quizá habría reaccionado de otra forma y habría dicho: "Si no confías en mí, haz lo que quieras"».
- Getty Images Sport
Alemania se prepara para una fase decisiva del Mundial
Ahora todos los ojos están sobre la lista final de Nagelsmann y si sus decisiones calmarán el ambiente en la selección antes del Mundial. En el torneo, Alemania está en el Grupo E con Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.