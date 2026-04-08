«Nos daban náuseas»: una exestrella de la selección italiana recuerda los «brutales» entrenamientos de Antonio Conte y respalda al entrenador del Nápoles para que vuelva a dirigir la selección nacional

Giaccherini, que rindió a su mejor nivel con Conte tanto en clubes como en la selección, cree que el exigente estilo del técnico es justo lo que la plantilla necesita para recuperar su espíritu competitivo. Asegura que nadie supera su capacidad para infundir un espíritu de lucha colectivo en el fútbol moderno.

Tras reflexionar sobre el impacto mental y físico de trabajar a sus órdenes, Giaccherini declaró a La Gazzetta: «Es el líder en quien confiar en los momentos difíciles. Prepara a sus jugadores como soldados para una batalla, justo lo que se necesita ahora. Su forma de trabajar cala hondo: si le sigues, creces. Por él, los jugadores lo dan todo. Sabe crear un vínculo único y transmitir sus ideas con rapidez. En el campo siempre sabes qué hacer, porque lo has repetido hasta el agotamiento en los entrenamientos».