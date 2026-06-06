¡Nombres sorprendentes! Tras la exclusión de Lennart Karl del Mundial, Lothar Matthäus habría convocado a «otro jugador»

Matthäus no comprende la convocatoria de Ouedraogo, quien se perdió gran parte de la temporada pasada por una lesión de rodilla y solo recuperó su nivel en el tramo final.

«Probablemente habría elegido a otro jugador», reconoció el futbolista con más partidos internacionales de la historia en una entrevista con RTL/ntv y sport.de.

En vez de otro jugador ofensivo, habría preferido un recambio para el lateral derecho, donde Joshua Kimmich es titular y no tiene un suplente claro.