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Germany Press ConferenceGetty Images Sport
Christian Guinin

Traducido por

¡Nombres sorprendentes! Tras la exclusión de Lennart Karl del Mundial, Lothar Matthäus habría convocado a «otro jugador»

World Cup
Alemania
L. Karl
F. Ouedraogo
J. Vagnoman
R. Baku
S. El Mala
C. Fuehrich

Tras la baja de Lennart Karl para el Mundial por lesión, Lothar Matthäus no habría elegido a Assan Ouedraogo como sustituto.

Según los médicos, el delantero de 18 años del Bayern de Múnich sufrió una rotura de fibras en el último entrenamiento antes del amistoso contra Estados Unidos del sábado a las 20:30. Se pierde el torneo.

  • Sorprendentemente, el seleccionador Julian Nagelsmann convocó a Ouedraogo, joven del RB Leipzig con un partido en la absoluta, para sustituir a Karl. El centrocampista de 20 años puede actuar en la banda o en el centro del campo.

    «Con Assan Ouedraogo incorporamos a un jugador que, al igual que Lenny, debutó de forma fantástica con nosotros. Tiene gran talento y debe jugar con valentía y sin complejos», explicó Nagelsmann.

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  • Lothar MatthäusGetty

    Matthäus: «Seguramente habría habido otros jugadores»

    Matthäus no comprende la convocatoria de Ouedraogo, quien se perdió gran parte de la temporada pasada por una lesión de rodilla y solo recuperó su nivel en el tramo final.

    «Probablemente habría elegido a otro jugador», reconoció el futbolista con más partidos internacionales de la historia en una entrevista con RTL/ntv y sport.de.

    En vez de otro jugador ofensivo, habría preferido un recambio para el lateral derecho, donde Joshua Kimmich es titular y no tiene un suplente claro.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-COLOGNE-STUTTGARTAFP

    Matthäus propone a Vagnoman y Baku como suplentes.

    Josha Vagnoman, del VfB Stuttgart, y Ridle Baku, del RB Leipzig, podrían haber sido candidatos, según el técnico de 65 años: «Hay que valorar todo y supongo que Julian Nagelsmann ya lo ha pensado».

    Vagnoman jugó en marzo contra Ghana (2-1), tras tres años ausente de la selección, y Baku, con ocho partidos internacionales, lo hizo por última vez en noviembre de 2025 ante Eslovaquia (6-0).

    En ataque también hubo alternativas: Matthäus citó a Said El Mala, del 1. FC Köln, y a Chris Führich, del VfB Stuttgart, extremos puros a diferencia de Ouedraogo. «Habría llamado al menos a un jugador de banda», añadió, para ganar variantes.

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