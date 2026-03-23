Traducido por
«No volverá a pasar nunca»: por qué el logro del Nottingham Forest no tendrá parangón, según afirma una leyenda de los Reds, quien sostiene que su impresionante impacto en la Premier League merece un mayor reconocimiento
- Getty
¿Qué equipos recién ascendidos lograron la mejor clasificación en la Premier League?
Varios equipos se han adaptado rápidamente a la vida entre la élite —desde el Sunderland hasta el Ipswich, pasando por el Leeds y el Wolves—, pero ninguno puede presumir de haber ascendido tan alto y tan rápido. Los audaces «Magpies» de Kevin Keegan fueron los primeros en alcanzar el tercer puesto en la temporada 1993-94, antes de que el Forest hiciera lo propio doce meses después; ambos equipos terminaron con 77 puntos.
Nadie ha sido capaz de repetir esas hazañas en las dos décadas posteriores, ya que cada vez resulta más difícil salvar la brecha entre el fútbol de la Championship y la Premier League. El dinero manda en el fútbol moderno y ha desequilibrado en cierta medida el terreno de juego.
¿Se igualará alguna vez el logro de Forest?
Teniendo esto en cuenta, ¿habrá algún club capaz de igualar al Forest? El exportero de los Reds, Crossley —en declaraciones exclusivas a GOAL mientras confeccionaba el equipo ideal de Bally Bet— respondió, cuando se le preguntó si alguien volvería a alcanzar tales cotas y si se valoraban lo suficiente las hazañas logradas en el City Ground: «Probablemente no. Sin duda, no es así. Solo dos temporadas antes de eso, descendimos bajo la dirección de uno de los mejores entrenadores de la historia [Brian Clough]. Y todo el mundo pensaba que el club no se recuperaría de eso.
«Y Frank Clark, obviamente, tomó el relevo y lo consiguió al instante con fichajes brillantes. No recuerdo ningún fichaje malo que hiciera Frank; probablemente el único que no funcionó fue el de Andrea Silenzi, de Italia. Simplemente no le salió bien. La Premier League era demasiado para un delantero italiano que llegaba a nuestro equipo.
«Pero, aparte de eso, no recuerdo que Frank hiciera ningún fichaje malo. Sé que fichó a Bryan Roy, [Stan] Collymore, [Colin] Cooper, Des Lyttle. Jugadores como Chris Bart-Williams, David Phillips, todos esos jugadores. Lars Bohinen.
«Éramos un equipo mejor de lo que incluso nosotros mismos pensábamos. Así que sin duda éramos un equipo mejor de lo que el resto de la gente nos reconocía. Pero no nos dimos cuenta de ello hasta llegar al último cuarto de la temporada, cuando aún luchábamos por la posibilidad de terminar entre los dos primeros y clasificarnos para la Copa de Europa. Y lo perdimos por muy poco, quedando terceros. Eso nunca volverá a pasar. Jamás. Ahora es demasiado difícil. ¡Tienen suerte de terminar terceros por la cola, por no hablar de terceros por la cabeza!».
Los directivos se ven presionados para obtener resultados inmediatos
Hoy en día, los entrenadores están sometidos a más presión que nunca para obtener resultados inmediatos, lo que parece haber dado lugar a políticas de rotación constante en algunos clubes; en este contexto, la astuta gestión de fichajes que en su día llevó a cabo el Forest se considera fundamental a la hora de formar equipos competitivos.
Crossley se está iniciando en la formación de plantillas, ya que el exinternacional galés está reuniendo un equipo Bally Bet All-Stars Vets que se enfrentará a un equipo de leyendas del Forest en el City Ground en mayo; las inscripciones para ese evento están abiertas hasta el 24 de marzo.
El equipo ideal de fútbol 6 de Crossley, formado por compañeros del Forest
Crossley sabe perfectamente qué cualidades busca, muchas de las cuales comparten aquellos compañeros emblemáticos con los que jugó en su día en el Forest. Cuando se le pidió que eligiera a cinco de ellos para completar el equipo ideal de fútbol 6 —en el que él ocuparía la portería—, Crossley respondió: «La verdad es que me resultó bastante fácil. Solo hubo algunos casos en los que tuve que pensarlo un poco. Pero durante mi etapa en el club —desde que era un YTS, durante 12 años, hasta que debuté a los 19 años— jugué con algunos futbolistas increíbles. Así que se volvió más difícil cuanto más empezaba a pensar desde el principio. Pero disfruté mucho de mi etapa con Frank Clark cuando nos clasificamos para Europa, y lo hicimos muy bien en esos tres años. Realmente no se le da el reconocimiento que se merece lo que Frank hizo en el club de fútbol.
«Así que me he decantado por Stuart Pearce, por razones obvias. Es nuestro capitán. Es nuestro líder. Me he decantado por Des Walker. Sigo en contacto con Des. Sigo hablando con él regularmente. Nunca cambia. Lo quiero muchísimo. ¡Qué gran jugador! Roy Keane llegó de Irlanda con 18 años y yo pensaba: “Vaya, ¿quién es este tipo?”.
«Lars Bohinen, solía verlo entrenar y luego, cuando volvía del entrenamiento, cogía uno de esos balones realmente pequeños, de los minúsculos, salía al campo del City Ground y hacía todos sus pequeños regates y pases por detrás. Y se compenetraba muy bien con Bryan Roy y Stan Collymore.
«Me quedo con el gran Stan. Probablemente sea uno de los mejores delanteros con los que he jugado en dos años, por los goles que marcó. La charla de Frank Clark solía ser: “Cuando tengáis el balón, pasáoslo a Stan”. ¿Qué tiene eso de complicado?
«Así que yo, Pearcey, Des Walker, Roy Keane, Lars Bohinen y Stan Collymore. Menudo equipo. Y hay tantos que se han quedado fuera. Teddy Sheringham, me encanta como jugador. Steve Chettle, el Sr. Steady Eddie, uno de los jugadores con más partidos disputados en el Forest. Y luego están Webby [Neil Webb], Hodgey [Steve Hodge] y Nigel Clough. ¡La verdad es que se podrían elegir 100 jugadores!».
- Getty
Inscríbete y tendrás la oportunidad de formar parte del equipo Bally Bet All-Stars
Bally Bet, patrocinador principal del Nottingham Forest, se ha propuesto rendir el homenaje que se merecen a los jugadores de base con una larga trayectoria. Al gran Mark Crossley, leyenda del Forest, se le ha encomendado la tarea de formar la primera selección de veteranos «All-Stars», compuesta por auténticas figuras del fútbol, para celebrar todo lo que hace grande al fútbol de base. Crossley contará con el apoyo de otras caras conocidas del Forest mientras se encarga de formar el equipo Bally Bet All-Stars.
Los All-Stars recibirán entonces un trato digno de la Premier League, cambiando los campos de recreo por el City Ground, donde se enfrentarán a un equipo de leyendas del Forest cuidadosamente seleccionadas a finales de mayo. ¿Crees que tienes lo que hay que tener? Si tienes más de 30 años y estás listo para enfrentarte a las leyendas, envía tu solicitud ahora mismo siguiendo este enlace y forma parte de ello.