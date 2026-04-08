A continuación, Neuer añadió: «Como ya he dicho: no vamos a sacar este tema ahora. ¿Dónde hemos jugado hoy? Ha sido una actuación sensacional, no estamos hablando aquí de la selección nacional. Ya he dicho lo que tenía que decir y me concentro en el FC Bayern».

Para él, lo más importante es «haber ganado este partido», según el jugador de 40 años. «Es importante confirmarlo en el partido de vuelta. Lo demás no me importa».

Neuer fue el hombre más destacado sobre el terreno de juego frente a los blancos, despejó con solidez en varias ocasiones ante el ataque de los blancos liderado por Kylian Mbappé y Vinicius Junior, y al término del partido recibió de la UEFA el premio oficial al «Jugador del Partido».