«¡No vamos a rendirnos!» - Mikel Arteta insiste en que los jugadores del Arsenal están «ahora más convencidos» de que pueden ganar el título, a pesar de la dura derrota ante el Manchester City

El Arsenal vio reducida su ventaja a solo tres puntos tras el gol de Erling Haaland en la segunda parte, que dio la victoria al equipo de Pep Guardiola. El City tiene un partido menos y podría superar a los Gunners por diferencia de goles si vence al Burnley a mitad de semana, pero Arteta no se inmuta.

«Creo hoy, creía el miércoles y creía hace una semana, porque los veo todos los días y conozco nuestro nivel», afirmó el técnico del Arsenal. «Si hoy [los jugadores] necesitaban más convicción, ahora la tienen. Lo hablaban en el vestuario.

Ahora es otra liga: ellos tienen un partido menos, nosotros tres puntos de ventaja y cinco por jugar. Todo está por decidir, no vamos a parar».