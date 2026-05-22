El presidente del Barcelona respondió con dureza a las recientes declaraciones de Pérez. Durante una rueda de prensa en la que anunció su candidatura a la reelección, Pérez afirmó que el caso Negreira había provocado que se «robara» títulos al Madrid. Laporta acusó a Pérez de intentar desviar la atención de la falta de éxitos del Madrid en los últimos dos años.

Insistió en que el Barcelona no toleraría lo que describió como acusaciones falsas dirigidas al club. Además, confirmó que las relaciones entre ambos clubes se han deteriorado aún más por la investigación arbitral en curso. Pérez había calificado esa relación como «completamente rota».