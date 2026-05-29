«¡No todo son jugadas a balón parado y centros!»: Mikel Arteta recibe elogios por su estilo, y una leyenda italiana defiende al Arsenal de la etiqueta de «aburrido»

El excentrocampista italiano destacó la fuerza colectiva y la solidez defensiva del Arsenal como claves de su éxito, y elogió a Arteta por ganar la Premier y llegar a la final de la Liga de Campeones.

«Me gusta porque no se centra solo en saques de esquina y centros al área», explicó Pirlo a Marca. «Desde hace años ha desarrollado su propio estilo, que incluye aprovechar al máximo los corners. Lo estudia todo a fondo y tiene mucho talento. Ganar la Premier League y llegar a esta final es un gran logro».