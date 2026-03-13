Getty Images
«No tienes vergüenza»: Joan Laporta arremete contra su rival por la afirmación «desmentida» sobre Erling Haaland después de que el agente de la estrella del Manchester City negara las conversaciones con el Barcelona
Las tensiones electorales llegan a su punto álgido
La carrera por la presidencia del Barcelona llegó a un punto crítico el jueves por la noche, cuando Laporta y Font se enfrentaron en un debate final televisado. En busca de un cuarto mandato, Laporta lanzó una serie de ataques agresivos contra Font, tildándolo de «outsider sin experiencia» cuyas ideas podrían poner en peligro el actual impulso deportivo del club bajo la dirección de Hansi Flick. También criticó la afirmación de Font de que el Barça podría fichar a Haaland si él fuera elegido presidente.
Laporta se mantuvo firme en su trayectoria, defendiendo las renovaciones en curso del Camp Nou y su estilo de liderazgo. Desestimó a Font como un «tecnócrata» desconectado de la realidad del club, insistiendo en que la estabilidad es fundamental para que los blaugranas continúen su trayectoria actual.
La controversia sobre Haaland
El debate se volvió explosivo cuando Font afirmó que estaba negociando una opción de compra por Haaland para cuando este quiera dejar el City. Esto provocó una refutación inmediata y local por parte de Laporta, quien hizo referencia a declaraciones recientes del entorno del noruego para invalidar la afirmación.
«Lo de Haaland es una completa mentira, que ya ha sido desmentida. Le ha salido el tiro por la culata. No tienes vergüenza», replicó Laporta durante la emisión.
El presidente en funciones se basó en las recientes aclaraciones de la agente Rafaela Pimenta, quien afirmó que no había habido negociaciones con los directivos del Barcelona. Pimenta señaló: «Tenemos mucho respeto y admiración por el Barcelona, pero no ha habido ningún contacto, ni con Erling Haaland ni con la dirección del Barcelona, en relación con posibles fichajes».
Una batalla por el alma del club
Más allá del mercado de fichajes, los candidatos se enfrentaron por la estructura interna del club. Font atacó la influencia del asesor no oficial Alejandro Echevarría y criticó las cualificaciones del director deportivo Deco.
«Deco es socio de Alejandro Echevarria, lo que constituye su principal cualificación para ser director deportivo del Barça. Sustituyó al hijo de Johan Cruyff, que se marchó infravalorado, y a Mateu Alemany. Lo que tiene, lo ha heredado. No podemos tener fascistas en el Barcelona [en referencia a Echevarria]», alegó Font, apuntando a los vínculos políticos del pasado de Echevarria.
Laporta se apresuró a defender su estructura deportiva, argumentando que el trabajo de Deco es esencial para el éxito del primer equipo. Afirmó que eliminar la jerarquía actual pondría en peligro la seguridad laboral del entrenador Hansi Flick y perturbaría el desarrollo de una plantilla joven y floreciente.
«Font niega lo obvio y miente. Es un tecnócrata que trabaja detrás de un ordenador. Quiere destruir todo lo que hemos construido. Víctor Font basa su campaña en mentiras. Quiere sustituir a Deco por tres personas. La marcha de Deco pone en peligro la seguridad laboral de Hansi Flick», afirmó Laporta. «Esto demuestra una total falta de comprensión de cómo funcionan las cosas. Deco es mejor que Mateu Alemany [su predecesor]. Alemany sabe tanto de fútbol como yo. Ha construido la plantilla, ha revitalizado a toda una generación de jugadores jóvenes. Hay una estructura que funciona».
Día decisivo en el Camp Nou
Los socios del club acudirán a las urnas este domingo para decidir quién liderará el club durante los próximos años. Aunque Laporta sigue siendo el gran favorito, las repercusiones de este debate han añadido un grado de incertidumbre al proceso.
En el terreno de juego, el Barcelona ocupa actualmente el primer puesto de la Liga, tras haber ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Ahora se prepara para enfrentarse al Sevilla el domingo, antes de medirse al Newcastle en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, tras haber empatado 1-1 en el partido de ida.
