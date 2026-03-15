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«No tienes ni idea»: Igor Tudor, en una tensa entrevista tras el empate in extremis del Tottenham contra el Liverpool
Tudor se enfada ante los rumores sobre su futuro
La tensión alcanzó su punto álgido cuando se le preguntó al croata si seguía siendo la persona adecuada para evitar que el club cayera en picado hacia la Segunda División. La respuesta de Tudor fue contundente: «Ya basta con esto. Siempre os digo lo que pienso. ¿Qué preguntas hay que responder? Yo soy el entrenador. Tenéis que preguntarme sobre cómo jugamos. Me lo habéis preguntado y os he respondido. Estas preguntas que a los periodistas les gusta hacer no tienen sentido».
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La tensión en Anfield llega al límite
El entrenador interino no se detuvo ahí, y acusó a los medios de comunicación de formular preguntas repetitivas y sin sentido, a pesar de lo mucho que hay en juego en la lucha por el descenso de la Premier League. El Tottenham se encuentra actualmente a solo un punto del Nottingham Forest y del West Ham, pero Tudor consideró que la atención debería haberse centrado exclusivamente en el terreno de juego tras este reñido resultado.
«Le preguntas al entrenador por su puesto. No tienes ningún sentido común», espetó Tudor durante la retransmisión en directo. «Todos los entrenadores siempre te dicen lo mismo, pero tú siempre insistes. Dices: “Entrenador, tiene que responder”, porque está obligado a acudir a la rueda de prensa; de lo contrario, preferiría quedarse en casa. Insistes siempre con las mismas preguntas».
Actitud desafiante durante la entrevista
A medida que avanzaba la entrevista, el ambiente se fue volviendo cada vez más incómodo. Cuando Davison intentó retomar unas declaraciones concretas de principios de semana en las que Tudor había insinuado que los aficionados solo querían un nuevo entrenador por la «esperanza» que este les aportaba, el exentrenador del Marsella cortó de raíz esa línea de preguntas y dio por concluido el segmento antes de tiempo.
«No, yo no dije eso. No lo dije», insistió Tudor, visiblemente alterado. «¿Qué dije? ¿Qué me estás preguntando ahora? ¿Qué tengo que decirte ahora? ¿Hemos terminado o no? Vale, gracias».
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Las estrellas de los Spurs siguen concentradas
Mientras su entrenador se enfrentaba a la prensa, los jugadores del Tottenham no dudaron en elogiar el espíritu demostrado para empatar el partido después de que Dominik Szoboszlai adelantara al Liverpool. El goleador Richarlison y el defensa Pedro Porro destacaron que la plantilla sigue unida en su lucha por la permanencia, con los compromisos de la Liga de Campeones aún por delante.
Porro declaró: «Siempre creemos. Siempre lo digo, antes del partido les dije a mis compañeros que creo en nosotros. En este momento, se necesita a todo el mundo y hoy hemos hecho un buen partido. Lo más importante ahora es quedarnos con el punto, con lo positivo, y seguir adelante en la Champions League y la Premier League».
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