Getty/GOAL
Traducido por
«¡No tiene sentido!» - Gary Lineker sugiere que Thomas Tuchel tiene un problema «personal» con Trent Alexander-Arnold tras la «insultante» exclusión de la selección inglesa
Lineker, furioso por la exclusión de la estrella del Madrid
Tuchel desató un gran debate tras dar a conocer su convocatoria para el parón internacional de marzo. A pesar de haber convocado a una amplia lista de 35 jugadores, el técnico alemán decidió dejar fuera al defensa del Real Madrid Alexander-Arnold. La decisión ha polarizado tanto a los aficionados como a los expertos. Para Lineker, la exclusión de una figura tan creativa desafía toda lógica y apunta a una brecha más profunda entre el entrenador y el jugador.
- Getty
¿Sesgo táctico o roces personales?
En el podcast «The Rest is Football», Lineker se mostró incrédulo ante la posibilidad de que un jugador con el nivel técnico de Alexander-Arnold pudiera quedarse fuera de la convocatoria.
«Obviamente, ya sabéis que soy un gran admirador de Trent», dijo Lineker. «Creo que hay algo personal, porque en lo que al fútbol se refiere, no hay discusión posible. No entiendo cómo puede quedarse fuera de esa convocatoria, porque tiene que mejorar tus posibilidades, aunque sea desde el banquillo.
»Así que sospecho que hay algo que a Tuchel no le gusta de Trent Alexander-Arnold; solo estaría haciendo conjeturas sobre qué podría ser, si es su actitud o si cree que no es brillante en defensa. Tiene que haber algo ahí, porque no tiene ningún sentido. Hay jugadores que juegan en su posición, con el debido respeto, que no están a su nivel, desde luego con el balón en los pies».
La polémica en torno al regreso de White
El debate se ha avivado aún más con la convocatoria de Ben White, que sustituyó al lesionado Jarell Quansah. White llevaba ausente de la selección desde 2022, pero Lineker cree que la decisión de Tuchel de volver a convocarlo —y alinearlo contra Uruguay— ha puesto de manifiesto el papel cada vez más secundario de Alexander-Arnold.
«Como se ha visto en este tipo de partidos, se necesita a alguien con un poco de magia para desbloquear el juego, y él [Trent] te lo proporciona», añadió Lineker. «Así que no tiene sentido para mí. No sé si es por su actitud o qué es. No lo sé. Pero me parece bastante insultante ver a los jugadores que ha convocado. Hablamos de la situación de Ben White, por ejemplo, y él no ha querido jugar con Inglaterra antes. Ahora bien, no lo juzgaría por eso porque realmente no sabemos qué ha pasado en la concentración anteriormente ni cuáles son sus motivos para no jugar. Todo eso está bien, pero no veo cómo puede seguir estando por delante de Trent; creo que eso es realmente insultante para un lateral de primer nivel. Esa es mi opinión».
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
Dado que Alexander-Arnold no figura en la última convocatoria de Tuchel, sus posibilidades de jugar en el Mundial parecen escasas. Los Tres Leones se están preparando actualmente para enfrentarse a Japón en un partido amistoso. Inglaterra está encuadrada en el Grupo L del torneo mundial de este verano, junto a Croacia, Ghana y Panamá.