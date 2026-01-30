Habrá tenido el deseo de convertirse en centurión, ya que en un momento parecía ser solo cuestión de tiempo antes de alcanzar ese hito. La carrera de Pogba, sin embargo, salió de los rieles en septiembre de 2023.

Mientras estaba en su segunda etapa con el gigante de la Serie A Juventus, fue inicialmente suspendido de toda actividad relacionada con el fútbol por cuatro años. Esa sentencia fue reducida en apelación, pero un contrato a largo plazo en Turín fue rescindido mientras estaba al margen.

Pasó varios meses como agente libre antes de que el Mónaco llamara y ofreciera al francés una vía de regreso a su tierra natal. Le tomó un tiempo recuperar la forma física, con el jugador de 32 años participando en solo tres apariciones esta temporada.

No hay dudas sobre su habilidad cuando juega a su máximo nivel, pero ¿volverá alguna vez el exestrella del Manchester United a alcanzar esos alturas? Sagna cree que todo es posible y se niega a descartar un sorprendente llamado con Les Bleus.