«No tiene nada que ver con el esfuerzo»: Trevoh Chalobah discrepa del entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, tras la derrota ante el Brighton y sale en defensa de sus compañeros

Chalobah discrepó de la visión de Rosenior sobre el partido. Elogió el esfuerzo de sus compañeros del Chelsea y afirmó que poco más podían haber hecho. En defensa del equipo, el defensa subrayó que el esfuerzo físico fue enorme a pesar del marcador.

«Los chicos se dejaron la piel; todos en el vestuario están cansados. No se trata de esfuerzo: dimos todo, pero hoy nos ganaron», insistió Chalobah.