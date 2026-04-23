«¡No tengo ni idea!»: Gary Neville critica a los dueños del Chelsea por despedir a Liam Rosenior y burla su «ridícula» política de contratos largos

En declaraciones a Sky Sports, Neville responsabilizó a la cúpula directiva de la inestabilidad del club. Admitió que no le sorprendió el despido de Rosenior, sino el momento en que se produjo.

«No me sorprende que Liam deje el club», afirmó. «Me sorprende que se vaya hoy. Creía que ocurriría al final de la temporada, pues le habían dado un contrato de seis años. No tiene nada que ver con Liam: ha perdido muchos partidos recientes y estará decepcionado.

Ahora los propietarios, los directores deportivos y los jugadores deben reflexionar sobre su papel en lo ocurrido. Los aficionados están indignados por cómo han transcurrido los acontecimientos. Los propietarios se han equivocado de lleno. Ya lo dije: cuentan con jugadores talentosos, directores deportivos novatos en Europa y una propiedad con solo dos o tres años. Hace falta más experiencia en algún nivel del club».