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«¡No tengo ni idea!»: Gary Neville critica a los dueños del Chelsea por despedir a Liam Rosenior y burla su «ridícula» política de contratos largos
Neville critica a la directiva del Chelsea
El comentarista de 51 años ha sido contundente al valorar la era de BlueCo en el Chelsea y ha calificado a los propietarios de «despistados» tras despedir a Rosenior. Desde la compra del club en 2022, han cambiado varios entrenadores y renovado gran parte de la plantilla, pero los resultados siguen siendo irregulares.
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«No me sorprende, pero...»
En declaraciones a Sky Sports, Neville responsabilizó a la cúpula directiva de la inestabilidad del club. Admitió que no le sorprendió el despido de Rosenior, sino el momento en que se produjo.
«No me sorprende que Liam deje el club», afirmó. «Me sorprende que se vaya hoy. Creía que ocurriría al final de la temporada, pues le habían dado un contrato de seis años. No tiene nada que ver con Liam: ha perdido muchos partidos recientes y estará decepcionado.
Ahora los propietarios, los directores deportivos y los jugadores deben reflexionar sobre su papel en lo ocurrido. Los aficionados están indignados por cómo han transcurrido los acontecimientos. Los propietarios se han equivocado de lleno. Ya lo dije: cuentan con jugadores talentosos, directores deportivos novatos en Europa y una propiedad con solo dos o tres años. Hace falta más experiencia en algún nivel del club».
Critican duramente una política contractual ridícula
Neville critica que el Chelsea ofrezca contratos de seis, siete u ocho años a jugadores y cuerpo técnico para diluir costes. Para él, esa estrategia ha fracasado.
«Estos contratos de seis u ocho años son casi ridículos desde el principio», añadió. «Ya sea para un entrenador o para un jugador. Los propietarios no tienen ni idea de lo que están haciendo. Yo he cometido errores garrafales como propietario, pero a veces hay que aceptarlo. He hablado públicamente de los retos a los que nos hemos enfrentado.
Están desorientados; no lo entiendo. En el fútbol recibes lo que mereces, y eso habla más de ellos que del entrenador, quien, seamos justos, quizá no debería haber sido ascendido tan rápido».
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El Chelsea se arriesga en los últimos compases de la temporada
El Chelsea busca su quinto entrenador en cuatro años, y el equipo está fuera de los puestos europeos. La directiva debe actuar rápido para estabilizar la plantilla antes de una serie de partidos complicados, como los ante Liverpool y Nottingham Forest.
Con el mercado de fichajes de verano próximo, su política de transferencias será nuevamente escrutada. La impaciencia crece en Stamford Bridge y el próximo técnico será clave para que los propietarios prueben la viabilidad de su proyecto.