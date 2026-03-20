«No tengo ni idea de cómo lo he conseguido»: la estrella del dardos Luke Littler logra una remontada espectacular tras cinco dardos fallados por su rival en la final

«No tengo ni idea de cómo lo he conseguido», declaró después el joven inglés en Sky Sports, y añadió: «Gané la primera manga y me lo pasé un poco bien. Luego lancé un 180, pero Gezzy (Gerwyn Price; nota del editor) se colocó en cabeza, así que ya les había dicho adiós [a los aficionados]».

El Iceman desperdició un total de cinco (¡!) dardos de partido en el doble 20, mientras que Littler aprovechó con frialdad su inesperada oportunidad y, gracias a los cinco puntos ganados, ascendió al segundo puesto de la tabla (16 puntos). En cabeza se sitúa Jonny Clayton (19), que cayó derrotado ante Luke Humphries en el inicio de la séptima jornada. Por su parte, Josh Rock sigue esperando su primer punto, tras haber sufrido incluso un whitewash (0-6) a manos de Price en cuartos de final.