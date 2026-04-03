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«No soy un tribunal de opinión público»: el entrenador del Marsella responde a la nueva polémica tras la disculpa de Roberto De Zerbi por el caso de Mason Greenwood
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La disculpa de De Zerbi desata un nuevo debate
La situación se reavivó esta semana cuando el recién nombrado entrenador del Tottenham, De Zerbi, presentó una disculpa formal por el apoyo público que había mostrado anteriormente a Greenwood.
De Zerbi, quien fichó a Greenwood para el OM, había descrito anteriormente al delantero como un «buen chico» y afirmó que había «pagado un alto precio» después de que se retiraran los cargos de intento de violación, agresión con lesiones y comportamiento controlador y coercitivo que se le imputaban en 2023.
Mientras que De Zerbi sintió la necesidad de tender puentes con los seguidores de los Spurs, descontentos con sus comentarios anteriores, Beye ha adoptado un enfoque diametralmente opuesto.
Beye se niega a juzgar el pasado de Greenwood
Beye ha dejado claro que no se dejará arrastrar al debate moral en torno a Greenwood, a pesar de la renovada atención que han suscitado los recientes comentarios de De Zerbi en Inglaterra.
En declaraciones a los medios el viernes, el entrenador del Marsella se mostró firme en su postura respecto al historial personal del jugador y a la polémica suscitada al otro lado del Canal de la Mancha. «Ya me conocéis, no soy un tribunal de opinión pública, no estoy aquí para juzgar a la gente. Soy su entrenador. Lo que ocurra en otro país, no voy a pronunciarme sobre este tema. No viví esta situación desde el principio. Veo mi papel como entrenador y hoy en día se limita a eso en este aspecto de la vida», declaró Beye.
Aclaraciones sobre el futuro del Marsella
Más allá de la saga de Greenwood, Beye aprovechó la rueda de prensa para ofrecer información relevante sobre su propio futuro en el club. A pesar de tener contrato hasta junio de 2027, han persistido las dudas sobre si seguiría al frente del equipo en caso de que el Marsella no lograra clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada. Beye, sin embargo, se mostró muy seguro respecto a su situación en el club.
«¿Convencido de estar aquí el año que viene? Estoy convencido de ello, firmé por un año y medio. Todo lo que tengo hoy me lo merezco, no he robado nada. No hago comentarios sobre estos aspectos. A quienes cuestionan la duración de mi contrato, la calidad de mi contrato, la realidad es que me merezco exactamente lo que tengo», afirmó.
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La aventura del Marsella en la Liga de Campeones
Con el Marsella actualmente en tercera posición en la clasificación de la Ligue 1, Beye se muestra satisfecho con los progresos realizados desde que se hizo cargo de un equipo que ocupaba el cuarto puesto.
«Si mañana quiero un sueldo aún mayor, tendré que ser un entrenador aún mejor. Si mañana quiero un contrato de tres o cuatro años, tendré que ser un entrenador aún mejor. Estoy muy contento de tener contrato hasta 2027. ¿Que si mi segundo año depende de la clasificación para la Liga de Campeones? Depende de varias cosas. Pero lo que es seguro es que vine aquí para conseguir la clasificación para la Liga de Campeones», concluyó Beye.