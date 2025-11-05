'No soy un tipo romántico' - Cristiano Ronaldo admite que la propuesta de matrimonio a la 1 AM a Georgina Rodríguez 'no fue planeada' y que no se arrodilló

Durante una nueva entrevista en 'Piers Morgan Unsensored', Ronaldo reveló cómo le propuso matrimonio a Georgina, mientras afirmaba que "no es una persona romántica". El delantero del Al-Nassr y de Portugal dijo: "Eran como la 1 de la madrugada. Mis hijas estaban durmiendo. Uno de mis amigos me dio el anillo para ofrecerlo a Gio (Georgina) y mientras le daba el anillo, mis dos hijos entraron y dijeron 'Papi, vas a darle el anillo a mamá y le vas a pedir que se case'.

"Dije 'Wow, este es el momento adecuado para decir sí'. Era el momento. Sabía que iba a hacerlo algún día, pero no había planeado hacerlo entonces. Porque mis hijas dijeron eso y mis amigos estaban filmando, era lo que quería y lo ofrecí (el anillo). No me arrodillé porque no estaba preparado, pero fue un momento hermoso. Hice un discurso. Fue simple, no soy un tipo romántico. Bueno, lo soy, pero no soy muy romántico, no soy el tipo de persona que lleva flores a casa cada semana. Pero soy romántico a mi manera. Fue hermoso y sabía que era la mujer de mi vida, así que hice eso y espero haberlo hecho bien."