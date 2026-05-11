Rashford hizo historia el domingo al anotar el primer gol en la victoria 2-0 sobre el Real Madrid, que dio a Barcelona el título de La Liga. El inglés de 28 años se convirtió en el primero de su país en lograrlo en 41 años y, además, marcó de falta en El Clásico por primera vez desde Messi en 2012.

Al recordar el partido, admitió que dudó antes de lanzar: «No iba a disparar», dijo en la zona mixta. «No iba a chutar... porque cuando coloqué el balón no vi los ángulos. No me sentía seguro de que fuera a ser gol, así que iba a centrar. Pero entonces todo el mundo me decía que chutara y me animé un poco. Al final fue bueno que chutara, ya que fue un buen gol».