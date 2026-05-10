Getty Images Sport
Traducido por
«No soy Lamine»: Raphinha admite que no puede igualar al «especial» Yamal, quien se pierde el Clásico por lesión
Gestionar las expectativas ante la ausencia de Yamal
Yamal se ha convertido en el referente creativo del Barcelona esta temporada, dejando un gran vacío en el once de Hansi Flick mientras se recupera de su lesión. Aunque Raphinha es el candidato natural para ocupar la banda derecha, el exjugador del Leeds United evitó comparaciones con el joven de 18 años.
«Si juego en la derecha, no esperen nada especial, no soy Lamine. Él es una estrella y hace cosas increíbles», admitió Raphinha con honestidad en una entrevista con Movistar, según cita Sport.
- Getty Images
El largo camino hacia la recuperación tras una lesión
El regreso de Raphinha al Clásico ha sido complicado por una lesión muscular sufrida con la selección brasileña en un amistoso en Estados Unidos. Ese contratiempo le impidió jugar los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.
Tras rehabilitarse en Brasil, ya está listo para aportar, aunque admite no estar al 100 %. «El rival me viene bien. Busco recuperar mi mejor versión. Todavía me falta un poco. Será un partido complicado; ellos aún tienen opciones de ganar la Liga, así que no nos regalarán nada. Si ganamos, celebraremos el título».
Compromiso con la causa blaugrana
Pese a los rumores que le vinculan con la Premier League o Arabia Saudí, Raphinha reafirmó su compromiso con el Barcelona antes del partido. “Me veo aquí muchos años; tengo contrato hasta 2028 y, si el club quiere hablar, estoy abierto”, afirmó el brasileño, que no piensa marcharse a corto plazo.
«Me veo aquí durante muchos años. Tengo contrato hasta 2028 y, si el club quiere hablar, estoy abierto», afirmó.
- Getty Images
El dilema táctico de Flick de cara al Clásico
Flick ha dosificado a su plantilla en las últimas semanas; de ahí que dejara a Raphinha fuera del once contra Osasuna por precaución. Ahora, con la liga a punto de carambola, se espera que apueste por la experiencia del brasileño ante los blancos. Aunque Raphinha no tenga el toque «especial» que atribuye a Yamal, su disciplina táctica y su olfato goleador siguen siendo clave para el Barcelona. Los blaugranas quieren acabar con las esperanzas del Real Madrid y celebrar el título ante un Camp Nou abarrotado.