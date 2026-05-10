Yamal se ha convertido en el referente creativo del Barcelona esta temporada, dejando un gran vacío en el once de Hansi Flick mientras se recupera de su lesión. Aunque Raphinha es el candidato natural para ocupar la banda derecha, el exjugador del Leeds United evitó comparaciones con el joven de 18 años.

«Si juego en la derecha, no esperen nada especial, no soy Lamine. Él es una estrella y hace cosas increíbles», admitió Raphinha con honestidad en una entrevista con Movistar, según cita Sport.