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«¡No soy importante!». José Mourinho lanza una apasionada petición a los aficionados del Real Madrid antes de su regreso al Santiago Bernabéu
Mourinho regresa al Bernabéu
Mourinho se prepara para un regreso emotivo al Santiago Bernabéu, donde el Madrid recibe a la Sociedad en Liga. El choque del miércoles será su primer partido en casa desde que asumió el mando del Real Madrid en una segunda etapa.
El Madrid arrancó su campaña 2025-26 con una ajustada victoria por 2-1 sobre el Espanyol la semana pasada. Jude Bellingham marcó pronto en el encuentro, antes de que un tanto en los últimos minutos del debutante Carlos Espi asegurara los tres puntos para el equipo de Mourinho.
Ahora buscará dar continuidad a ese inicio ganador ante su propia afición. Frente a una Sociedad resistente, el técnico portugués sabe que su plantilla necesitará todo el apoyo de la afición madridista.
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Centrarse firmemente en el equipo
A pesar del inevitable circo mediático que rodea su regreso a casa, Mourinho no tardó en desviar el foco lejos de sí mismo. El técnico recalcó que su principal preocupación es el rendimiento del equipo y su conexión con la afición.
"No quiero que el Bernabéu me reciba de una manera en particular. Quiero que reciba al equipo como su equipo, como su pasión", dijo en la web oficial del club. "Sé que la temporada pasada no terminó bien, y en algún momento pudo parecer que ese amor estaba atravesando una fase complicada.
"Lo que quiero es que empecemos desde cero, aunque en este caso no sea del todo desde cero. Creo que la gente ya ha percibido la forma en que está trabajando el equipo, su compromiso y la voluntad de hacer las cosas bien. Eso es lo más importante; yo no soy importante".
Mourinho añadió: "Si me preguntas por mis sensaciones, te diría que soy perfectamente capaz de controlar mis emociones y jugar con normalidad un partido que no es normal porque es un partido de tres puntos y necesitamos ganarlo. Me gustaría mucho que el equipo sintiera algo diferente a lo que sintió la temporada pasada, especialmente en el tramo final. Vamos juntos".
Lo que esto significa para Lavelle: exigir la mentalidad adecuada
Al reflexionar sobre la trabajada victoria en el campo del Espanyol, Mourinho elogió el ambiente hostil creado por los aficionados del rival. Ahora espera que el Santiago Bernabéu replique esa energía para dar a sus jugadores una ventaja extra.
«Primer partido en casa. Es uno de los 19 que jugaremos en casa y uno de los 38 que jugaremos en el campeonato», admitió Mourinho. «Cada punto es importante. El objetivo es ganar, respetando a un equipo que merece respeto. Un equipo con identidad y jugadores de calidad, que seguro que nos pondrá las cosas difíciles.
«En el campo del Espanyol, sentimos mucho apoyo de su afición hacia su equipo. En el Bernabéu, esperamos el apoyo de nuestra gente. Lo que espero es que los jugadores tengan la misma hambre por ganar el partido, la misma actitud, resiliencia, fortaleza y calma para afrontar un partido difícil. Espero que los aficionados puedan mirar al equipo y reconocer este tipo de mentalidad, y quizá este tipo de mentalidad pueda hacer al Bernabéu todavía más fuerte».
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En busca de impulso temprano en la liga
El Real Madrid está decidido a marcar un ritmo fuerte al inicio de la temporada. Con la lucha por el título prevista como muy competitiva, el conjunto blanco no puede permitirse ningún tropiezo en casa. Tras el partido entre semana contra la Real Sociedad, el equipo de Mourinho se medirá este fin de semana al Málaga en un encuentro de Liga.
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