A pesar del inevitable circo mediático que rodea su regreso a casa, Mourinho no tardó en desviar el foco lejos de sí mismo. El técnico recalcó que su principal preocupación es el rendimiento del equipo y su conexión con la afición.

"No quiero que el Bernabéu me reciba de una manera en particular. Quiero que reciba al equipo como su equipo, como su pasión", dijo en la web oficial del club. "Sé que la temporada pasada no terminó bien, y en algún momento pudo parecer que ese amor estaba atravesando una fase complicada.

"Lo que quiero es que empecemos desde cero, aunque en este caso no sea del todo desde cero. Creo que la gente ya ha percibido la forma en que está trabajando el equipo, su compromiso y la voluntad de hacer las cosas bien. Eso es lo más importante; yo no soy importante".

Mourinho añadió: "Si me preguntas por mis sensaciones, te diría que soy perfectamente capaz de controlar mis emociones y jugar con normalidad un partido que no es normal porque es un partido de tres puntos y necesitamos ganarlo. Me gustaría mucho que el equipo sintiera algo diferente a lo que sintió la temporada pasada, especialmente en el tramo final. Vamos juntos".