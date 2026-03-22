«No son solo vídeos de TikTok»: Alisha Lehmann responde a las críticas y explica su decisión de cambiar Como por Leicester

Lehmann cuenta con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales: 16 millones en Instagram y 11,8 millones en TikTok. Su presencia en Internet ha suscitado críticas por parte de algunos sectores, y Lehmann ha decidido ahora responder.

«A veces es frustrante. La gente no ve el esfuerzo que dedico», declaró a BBC Sport. «Creen que solo entreno y luego me voy a casa a hacer TikToks, pero eso no es cierto. Soy muy profesional. Siempre lo doy todo en el campo y quiero ser la mejor. Si al revisar mis datos después del entrenamiento veo que no he dado lo mejor de mí, haré series extra para intentar mejorar. La gente puede pensar lo que quiera, pero todo lo que hago está enfocado en ser la mejor jugadora que pueda ser».