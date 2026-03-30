«No somos un equipo sucio ni agresivo»: Jesse Marsch tranquiliza a Canadá tras una alarmante racha de tarjetas rojas

De cara al futuro, Canadá tiene un calendario repleto de compromisos para mejorar su disciplina sobre el terreno de juego antes de que comience el Mundial. Se enfrentará a Túnez en un partido amistoso el 1 de abril, seguido de otros dos encuentros de preparación contra Uzbekistán el 2 de junio e Irlanda el 6 de junio. A continuación, los coanfitriones iniciarán su andadura en el Grupo B el 12 de junio contra un rival aún por determinar. Su andadura en el torneo continuará contra Catar el 19 de junio, antes de concluir la fase de grupos con un partido complicado contra Suiza el 24 de junio. Encontrar el equilibrio entre el juego físico y la disciplina será crucial en estos próximos encuentros.