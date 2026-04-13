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«No solo goles»: Stan Collymore, leyenda de los Reds, explica la cualidad clave que aporta Chris Wood a la lucha por la permanencia del Nottingham Forest en la Premier League
Wood es el máximo goleador de todos los tiempos del Forest en la Premier League
Wood hizo historia la temporada pasada al convertirse en el máximo goleador de Forest en la Premier League. Marcó 20 goles —37 en total— y, con Nuno Espíritu Santo, los Reds volvieron a una competición europea tras 30 años.
Arrancó esta campaña con un doblete en la primera jornada, pero una lesión con la selección en octubre lo mantuvo de baja casi seis meses.
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Cuatro entrenadores y falta de goles: el Forest ha pasado apuros en la temporada 2025-26
Sin su veterano delantero, el Forest ha sufrido en ataque —Wood sigue siendo el último delantero de los Reds en marcar en la Premier League en el City Ground esta temporada—, pero puede cerrar el curso con broche de oro mientras lucha por la permanencia y por la gloria en la Europa League.
Fue titular en la ida de cuartos de la Europa League ante el Oporto el 9 de abril y luego ingresó desde el banquillo contra el Aston Villa. A sus 34 años, se espera que siga creciendo en ritmo y puntería.
Los hinchas celebran su vuelta, aunque ya van cuatro técnicos en la 2025-26, y saben que aún tiene mucho por lo que luchar, tanto en casa como en Europa.
Por qué Wood es crucial para el Nottingham Forest
En una entrevista exclusiva de GOAL con Best Betting Bonuses, la leyenda de los Reds, Collymore, explicó por qué Wood es clave para el proyecto de Vítor Pereira: «Lo más importante en un delantero centro de la vieja escuela no son solo los goles, sino que también sirve de referencia a los extremos, que así pueden colocarse para centrar y meter el balón en el área.
«Si eres un extremo del Forest —me gusta Igor Jesus, no entiendo por qué no ha marcado más goles, es un delantero intuitivo—, ha sido una temporada difícil para él.
Cuando los extremos están en posición, rara vez centran si creen que nadie rematará; con Woody ese problema desaparece: “la metemos y él la enchufará”.
Además, aguanta el balón, lo protege y lo cede a jugadores como Morgan Gibbs-White, que llegan con peligro. Es el nexo que permite a los extremos centrar con confianza y, por supuesto, marcar goles».
Collymore añadió sobre los objetivos de Wood: «Querrá marcar dos o tres goles antes de que acabe la temporada para coger ritmo de cara al Mundial.
Ahora tiene la oportunidad de jugar su primer partido completo, fuera de casa ante el Burnley, y seguro que quiere saltar al campo. Es crucial en esta fase de la temporada y, además, la Copa del Mundo le espera al final, así que quiere llegar en su mejor versión».
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Calendario del Nottingham Forest 2025-26: Grandes partidos de competiciones europeas y de la Premier League
El Forest recibe el jueves al Oporto en la vuelta de la Europa League con la eliminatoria 1-1. Luego, el domingo, afrontará al Burnley, también en casa.
Están solo dos puestos y tres puntos sobre la zona de descenso, y confían en que Wood —cuyo contrato vence en 2027— los impulse a cruzar la línea de meta en casa y fuera.