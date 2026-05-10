«No siento miedo»: la estrella de la selección estadounidense Weston McKennie acepta con naturalidad los «nervios» y la «presión» de jugar el Mundial en casa

Como uno de los líderes más experimentados del vestuario de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, McKennie asume la carga emocional del próximo Mundial.

En lugar de rehuir las expectativas de toda una nación, el centrocampista ve la energía nerviosa que rodea al evento como una señal de su importancia.

«No creo que sienta miedo. Siento mariposas en el estómago, lo cual es normal», declaró McKennie a la FIFA. «Si no sientes mariposas, significa que no te importa lo que estás haciendo. Rindo mejor bajo presión; me gusta tener esa responsabilidad sobre mis hombros».