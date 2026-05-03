Torres marcó su gol 15 en la visita al Osasuna el sábado; Lamine Yamal, lesionado, lleva 16 tantos en LaLiga con el Barça.

En todas las competiciones, Torres suma 20 goles y dos asistencias en 46 partidos, superando su récord personal de la temporada pasada (19 goles), y Yamal llega a 24 goles y 18 asistencias en 45 encuentros.