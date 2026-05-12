Su victoria abrió el debate: ¿cómo un jugador con pocas titularidades puede ganar el máximo galardón individual? En la zona mixta, Dembélé reconoció la polémica, pero afirmó: «He aprovechado al máximo mis minutos».

«Las percepciones han cambiado porque soy el actual ganador del Balón de Oro», afirmó, según cita Foot Mercato. «He tenido muchos contratiempos físicos y pocos minutos, pero cada vez que jugué intenté ayudar al equipo, como contra el Marsella y el Lille. No sé si mi tiempo cuenta el doble, pero me alegro de que los jugadores me hayan votado».



