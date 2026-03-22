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«No sé qué decir»: Virgil van Dijk hace unas declaraciones preocupantes tras la derrota del Liverpool ante el Brighton
Van Dijk pone en duda la regularidad del Liverpool
El defensa holandés no se mordió la lengua después de que un doblete de Danny Welbeck condenara al Liverpool a su décima derrota en la Premier League en una temporada complicada.
A pesar de que Milos Kerkez recortó distancias para los visitantes, el equipo de Arne Slot fue incapaz de encontrar el empate, lo que dejó a su capitán buscando respuestas tras otro resultado decepcionante.
«Mi reacción inicial [es de] frustración, creo que últimamente me he estado repitiendo», declaró Van Dijk a los periodistas. «Es la situación. Yo también me sorprendí ayer (viernes) en el campo de entrenamiento, al ver la cantidad de jugadores que había, pero esa es la situación. Así que sí, es duro».
Añadió: «Escuchen, no sé qué decir; he dicho lo mismo durante los últimos meses. No podemos aprovechar una buena actuación. Eso es algo que tiene que cambiar si queremos lograr lo que nos hemos propuesto, y eso es jugar la Liga de Campeones».
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Las cinco principales esperanzas penden de un hilo
El Liverpool ha atravesado una racha desastrosa últimamente, sumando solo un punto en los partidos contra el Wolverhampton, el Tottenham y el Brighton. El veterano defensa central advirtió de que la plantilla debe asumir la responsabilidad colectiva de su caída en picado si quiere mantener alguna esperanza de terminar entre los cinco primeros y volver a la máxima competición europea la próxima temporada.
«Lo estamos intentando todo. Estamos intentando darle la vuelta a la situación y esperamos dar un giro, pero por el momento no lo parece», añadió el capitán.
«Me han hecho esa pregunta (cuál es el problema) muchas veces esta temporada y aún no ha sucedido. Depende de nosotros, así que tenemos que hacerlo como jugadores, como grupo. Si cambiamos eso, entonces, obviamente, podemos ser una fuerza muy peligrosa a lo largo de toda la temporada. Pero, por el momento, no lo somos».
La crisis de lesiones se agrava en Anfield
La tarea del Liverpool se complicó aún más debido a una lista de lesionados cada vez más larga, en la que ya figuraban Mohamed Salah, Alisson Becker y Alexander Isak. Los Reds sufrieron otro revés en el Amex cuando el máximo goleador, Hugo Ekitike, se vio obligado a abandonar el terreno de juego antes de tiempo por una contusión en la pierna tras un choque con el exjugador del Anfield James Milner.
«Cuando Hugo se retira y miras al equipo, no había muchas incursiones por detrás», observó Van Dijk. «No hay mucho en ese lado. Ese no fue el motivo por el que perdimos, pero cambió un poco nuestro juego. Cuando hizo los cambios, la formación cambió y las posiciones cambiaron, y entonces se te exigen cosas diferentes. Es una combinación de todo, pero la realidad es que no podemos aprovechar el buen rendimiento que tuvimos a mitad de semana».
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Van Dijk mira hacia el futuro
Ahora que llega el parón internacional, Van Dijk se marcha a concentrar con la selección de los Países Bajos, pero su mente sigue puesta en la «sucesión» de derrotas que se vive en Merseyside. Ha expresado su pesar por los aficionados que han viajado para ver a su equipo, el cual ha luchado por encontrar la estabilidad a lo largo de una temporada complicada bajo la dirección de Arne Slot. «También estoy frustrado por los aficionados. Viajan hasta aquí, llegan temprano, nos apoyan, y no hemos podido dar la talla otra vez. Así que es duro», concluyó.
«Ha pasado demasiadas veces y, si sigue pasando, no hay posibilidad de éxito. Si aún hay una oportunidad, siempre mantengo la confianza, pero tenemos que hacerlo mejor, por supuesto. Y si no lo hacemos, va a ser muy difícil. Quedan siete partidos más, y además son difíciles, así que las cosas tienen que cambiar para que nos lo merezcamos también».
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