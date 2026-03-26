Al ser preguntado por el interés del Real Madrid, del que se habla en la prensa, el jugador de 29 años declaró en una entrevista con la emisora de radio española Onda Cero: «No se puede rechazar tan fácilmente a los mejores clubes del mundo».
Traducido por
«No se puede rechazar tan fácilmente a los mejores clubes del mundo»: Rodri se pone en el punto de mira del Real Madrid
En el pasado, se ha especulado en varias ocasiones con un posible fichaje de Rodri por el Real Madrid; entre otras cosas, se dice que los blancos mostraron un gran interés en su contratación tras su victoria en el Balón de Oro de 2024.
Sin embargo, Rodri no quiso que su declaración se interpretara como una clara indicación de su marcha del Manchester City. También es perfectamente posible que se quede en el club azul, y en un futuro próximo se celebrarán las primeras conversaciones sobre una posible renovación de contrato. «Me queda un año de contrato, llegará el momento en que tengamos que sentarnos y hablar».
El contrato de Rodri con el City expira en 2027. Si no lo renueva antes de tiempo, el club inglés se encontraría en una posición desfavorable el próximo verano, al llegar al último año de contrato del jugador de 29 años. Y seguramente querrían evitar una salida sin indemnización del campeón de Europa un año más tarde.
- (C)Getty Images
El Real Madrid está buscando un nuevo centrocampista
Para el Real Madrid, el fichaje de un nuevo centrocampista es, sin embargo, una de las prioridades para el mercado de fichajes de verano. Tras la marcha sucesiva en los últimos dos años de Toni Kroos (que retirará en 2024) y Luka Modric (que fichó por el AC Milan en 2025), los dos jugadores que habían marcado juntos el centro del campo del Real Madrid durante una década, los blancos decidieron no buscar sustitutos externos.
En su lugar, se pretendía suplir las bajas con los ya disponibles Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga y Dani Ceballos. Sin embargo, últimamente parece que entre los responsables del Real Madrid ha ido madurando cada vez más la idea de que, después de todo, es necesario fichar a un nuevo gran nombre para el centro del campo.
En este contexto, Vitinha, del París Saint-Germain, y Enzo Fernández, del Chelsea FC, figuraban entre los jugadores deseados. Sin embargo, debido a sus contratos a largo plazo en París (Vitinha, hasta 2029) y Londres (Fernández, hasta 2032), es poco probable que puedan ficharse a corto plazo. Y si lo estuvieran, probablemente por mucho más dinero que, por ejemplo, Rodri. Al menos en el caso de Vitinha, parece que existe un «acuerdo de caballeros» con el PSG por el que podría abandonar el club a partir de una oferta de 100 millones de euros.
Rodri es madrileño de nacimiento y jugó en las categorías inferiores del Atlético, el rival ciudadano del Real Madrid. Más tarde dio el salto al profesionalismo en el Villarreal, regresó al Atlético en 2018 y, un año después, se marchó al Manchester por 70 millones de euros.
Estadísticas de Rodri esta temporada
Partidos disputados
28
Goles
2
Asistencias
0
Tarjetas amarillas
4
Tarjetas amarillas-rojas
1