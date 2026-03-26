«No se puede rechazar tan fácilmente a los mejores clubes del mundo»: Rodri se pone en el punto de mira del Real Madrid

Para el Real Madrid, el fichaje de un nuevo centrocampista es, sin embargo, una de las prioridades para el mercado de fichajes de verano. Tras la marcha sucesiva en los últimos dos años de Toni Kroos (que retirará en 2024) y Luka Modric (que fichó por el AC Milan en 2025), los dos jugadores que habían marcado juntos el centro del campo del Real Madrid durante una década, los blancos decidieron no buscar sustitutos externos.

En su lugar, se pretendía suplir las bajas con los ya disponibles Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga y Dani Ceballos. Sin embargo, últimamente parece que entre los responsables del Real Madrid ha ido madurando cada vez más la idea de que, después de todo, es necesario fichar a un nuevo gran nombre para el centro del campo.

En este contexto, Vitinha, del París Saint-Germain, y Enzo Fernández, del Chelsea FC, figuraban entre los jugadores deseados. Sin embargo, debido a sus contratos a largo plazo en París (Vitinha, hasta 2029) y Londres (Fernández, hasta 2032), es poco probable que puedan ficharse a corto plazo. Y si lo estuvieran, probablemente por mucho más dinero que, por ejemplo, Rodri. Al menos en el caso de Vitinha, parece que existe un «acuerdo de caballeros» con el PSG por el que podría abandonar el club a partir de una oferta de 100 millones de euros.

Rodri es madrileño de nacimiento y jugó en las categorías inferiores del Atlético, el rival ciudadano del Real Madrid. Más tarde dio el salto al profesionalismo en el Villarreal, regresó al Atlético en 2018 y, un año después, se marchó al Manchester por 70 millones de euros.