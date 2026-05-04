Perder a un jugador del calibre de Martínez a manos de un rival europeo directo sería un golpe duro para la visión a largo plazo del Madrid. Su cláusula de rescisión se fijó en 150 millones de euros para disuadir a clubes con respaldo estatal como el PSG. A medida que se acerca el mercado de fichajes de verano, la tensión crecerá, pero de momento esa cifra actúa como una barrera formidable entre París y su «joya defensiva».