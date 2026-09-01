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«No se lo desearía a nadie»: Darwin Núñez se sincera sobre la «pesadilla» del Al-Hilal tras poner fin a su sequía goleadora después de un sorprendente traspaso
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Redención para Núñez en Al-Diriyah
Darwin Núñez ha reactivado oficialmente su carrera en la Saudi Pro League, dejando atrás una etapa miserable en el Al-Hilal con una actuación decisiva para su nuevo club, al que ha llegado cedido. El internacional uruguayo de 27 años, que recientemente completó una cesión por una temporada al recién ascendido Al-Diriyah, no tardó en dejar su huella. En un duelo de altos vuelos de la cuarta jornada de la Roshn League ante el Al-Ittifaq este sábado por la noche, Núñez marcó dos goles con sangre fría para guiar a su equipo a la victoria y demostrar que su olfato goleador sigue intacto pese a una larga ausencia de la competición.
La importancia de la actuación no pasó desapercibida para el ex del Liverpool, que celebró con un alivio evidente. Tras llegar a Oriente Medio con la reputación de ser un rematador de talla mundial, Núñez se vio completamente marginado en el Kingdom Arena. Después de un prometedor inicio tras su mediático traspaso en 2025, sus oportunidades a las órdenes del técnico italiano Simone Inzaghi se evaporaron, hasta el punto de acabar siendo excluido por completo de la lista del equipo para la competición doméstica. El movimiento al Al-Diriyah, en el que el recién ascendido acordó asumir la totalidad de su salario, fue diseñado específicamente para rescatarle de este desierto profesional.
El coste psicológico del exilio en Al-Hilal
En declaraciones a la cadena saudí Thmanyah tras su doblete contra Al-Ittifaq, Nunez dejó al descubierto la carga emocional y psicológica que soportó mientras estuvo apartado de la dinámica del primer equipo. El delantero admitió que la situación fue mucho más allá del terreno de entrenamiento, ya que afectó a su vida personal y a sus seres más cercanos. «En primer lugar, estoy muy feliz por mi vuelta al fútbol. Los últimos seis meses en Al-Hilal fueron muy difíciles para mí y para mi familia, porque no pude jugar partidos», explicó Nunez en una valoración sincera de su etapa lejos de los terrenos de juego.
Nunez siguió detallando la profundidad de su frustración y destacó cómo la falta de competición se sintió como una traición a su identidad profesional. El delantero dijo a la cadena: «Y, sinceramente, no le deseo a nadie pasar por una experiencia como la mía, porque al final todos nosotros, como jugadores, queremos competir, jugar y disfrutar de lo que hacemos». Estas declaraciones ofrecen una inusual visión de una situación de «pesadilla» para un fichaje de alto perfil que se ve sin sitio por las limitaciones de la plantilla y la llegada de otras superestrellas como Karim Benzema.
Un verano de frustración en el mercado de fichajes
El camino hasta Al-Diriyah estuvo lejos de ser sencillo para el uruguayo, que estuvo en el centro de varias operaciones frustradas durante el mercado de verano. La más destacada fue un posible traspaso al gigante turco Trabzonspor, que le habría permitido reencontrarse con su excompañero en Anfield Mohamed Salah. Según se informó, aquella operación se vino abajo por una compleja disputa contractual con la directiva de Al-Hilal relacionada con pagos pendientes. Con un contrato en Riad hasta junio de 2028, Nunez quedó prácticamente atrapado hasta que el acuerdo de cesión con Al-Diriyah le ofreció una vía de salida viable que satisfizo a todas las partes implicadas.
La carrera del delantero ha estado marcada por grandes cifras y expectativas muy altas, desde sus primeros días en Penarol hasta su fichaje récord por la Premier League. Sin embargo, su etapa en Riad amenazó con descarrilar por completo esa trayectoria. Al optar por seguir en la Saudi Pro League en lugar de forzar un regreso a Europa o Turquía, Nunez ha elegido un camino de redención inmediata.
Mirando hacia un futuro más brillante
A pesar de la «tormenta» que ha atravesado durante el último año, Nunez se niega a permitir que esa experiencia negativa defina el resto de su carrera. Atribuye a su entorno de apoyo el mérito de haberle ayudado a mantener su profesionalidad durante los meses en los que se vio obligado a entrenarse lejos de los focos. «Ahora he dejado atrás ese periodo difícil.
Con la confianza recuperada y dos goles ya en su haber con su nuevo club, Nunez se centra ahora exclusivamente en el presente. Ha pasado de ser un olvidado en el Al-Hilal a convertirse en el punto focal talismánico de un Al-Diriyah que busca asentarse en la máxima categoría. Si puede mantener esta racha goleadora durante toda la temporada 2026-27, sin duda se convertirá en uno de los delanteros más cotizados en el próximo mercado de verano, ya sea que su futuro pase de nuevo por el «Líder» o por un nuevo destino en Europa.
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